Dróncsapás ért egy ukrán vasútállomást - Egy dolgozó megsérült

Csütörtök éjjel dróncsapás érte Ukrajna északi részén, Szumi megyében a vasútállomást. A támadásban a vasúttársaság egyik dolgozója megsérült, civil áldozatokról egyelőre nem számoltak be - számolt be róla a Ripost.

Dróntámadás érte a vasútállomást. Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Masszív dróntámadás érte Szumi megye vasútállomását, valamint az Ohtirka község vasútállomását is.

Éjszaka Oroszország megtámadta Ukrajna falvait és városait. Lakóépületek és logisztikai létesítmények károsodtak meg. Ehhez tartozik Szumi megye is. Az orosz hadsereg az éjszaka során drónokkal támadta meg Szumi megye vasúti infrastruktúráit. Az ellenség most megpróbálja leállítani a közlekedést. Az ukrán vasút most megerősíti a biztonsági protokollt és folytatja az üzemelést.

– mondta Olekszij Kuleba, Ukrajna újjáépítéséért felelős miniszterelnök-helyettese. A jelentések alapján a vasútállomás egyik karbantartója is megsérült a támadásban. Az egyik utasokat melegítő vagont, valamint magát az állomás épületét is támadás érte, civil áldozatokról azonban nem számoltak be.