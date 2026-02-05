Civil áldozatok, tiltott vegyi fegyverek és kegyetlen dróntámadások - ez a szomszédunkból dúló háború valódi arca
Négy éve tart már a háború a szomszédunkban, ahogy telik az idő azonban úgy tűnik, hogy egyre jobban durvul el a helyzet. Civil áldozatok, tiltott vegyi fegyverek, kegyetlen dróntámadásokról készült felvételek és maradandó pszichés problémák. Ez ma a háború valósága, de hol van vajon a vége?
Nehéz megállapítani, hogy az elmúlt négy évben pontosan hány ember halt meg az orosz-ukrán háborúban, de az előrejelzések szerint tavaszra átlépheti a kétmilliós határt a halottak, az eltűntek és a súlyos sérültek száma. És ebből bizony rengetegen civilek. Egyes adatok szerint csak a tavalyi évben 15 ezer ukrán civil halt meg, vagy sérült meg súlyosan a háború következtében. A háború lélektani hatásaival, az évek óta tartó bizonytalansággal és félelemmel azonban ennél jóval többen szembesülnek. És ki tudja, mikor gyógyulnak be ezek a sebek.
Újabb és újabb temetőket nyitnak Ukrajnában, annyi a háborús halott, hogy nem tudják őket hova temetni. Hasonlóan aggasztó a helyzet az orosz oldalon, ahol az adatok szerint eddig 1,2 millióan haltak meg, vagy sérültek meg súlyosan. Ez egy akkora veszteség, amit Oroszország, vagy bármely más nagyhatalom nem élt meg a második világháború óta.
Háborúban élni egyenlő teljes bizonytalanságban élni
Az Al Jazeera katari hírportál arról számol be, hogy sok ukrán számára a veszteséghez a jövővel kapcsolatos szorongás is társul, ami leginkább abból ered, hogy senki nem tudja milyen jövő vár rá a háború után. Az emberek nem tudják, hogy hogyan fogja bírni a gazdaság az elkövetkezendő évtizedeket, vagy hogy lesz-e tisztességes fizetésük, munkájuk, vagy nyugdíjuk. Az állandó szorongás miatt sokan már most komoly pszichológiai problémával élnek együtt.
Háborúban élni teljes bizonytalanságban élni. Nem tudjuk megtervezni nemcsak a napunkat, hanem a következő néhány órát sem. Nincs olyan biztonságos hely, ahol el lehetne rejtőzni az orosz rakéták elől
— mondta Oleksandra Matviichuk emberi jogi ügyvéd a katari lapnak.
Milliók maradtak áram és víz nélkül
Sokan, akik a front közelében élnek gyakran ébrednek dróntámadások hangjára. Kelet-Ukrajnában, elsősorban az olyan nagyvárosokban, mint Kijevben, Harkivban, vagy Odesszában állandó a fegyverek ropogása. Ráadásul a hideg téli hónapok során több találat is érte az infrastruktúrát, így millióan maradtak áram, fűtés és víz nélkül. Pedig nemrég Ukrajna egyes részein egészen mínusz 20 fokot is mértek, ezért ez most kifejezetten nagy kihívást jelentett az ottani lakosságnak.
"Drónfóbia", az új pszichés probléma az ukrán katonák körében
A Mandiner nemrég arról számolt be, hogy az ukrán katonák körében egy újfajta pszichológiai elváltozás, az úgynevezett "drónfóbia" jeleit látják az orvosok. Míg kezdetben a lőtt sebek okozták a sérülések legnagyobb részét, addig mára már a dróntámadások okozta sebesülések a legelterjedtebbek.
Míg a konfliktus elején főként lőtt sebesüléseket láttak el, ma már döntően dróncsapások okozta, szétroncsolt testek érkeznek hozzájuk
— idézi a lap a front közelében dolgozó orvosok beszámolóit. De nem csak a testi sérülések nyomorítják meg a katonákat.
Több sebesült pánikrohamot kap a műtőkben vagy a kórtermekben, pusztán egy műszer hangját is drónzúgásnak vélve.
A helyzetet tovább rontja, hogy az ukrán orvosok egyre gyakrabban találkoznak vegyi támadásra utaló sérülésekkel. A légutakban jelentkező égési sérülések, az ismeretlen eredetű mérgezési tünetek és a súlyos tüdőkárosodások arra engednek következtetni, hogy Oroszország a harctéren tiltott vegyi anyagokat is bevethet.
Mindez egy olyan háború képét vetíti elénk, amelyben a modern technológia és az embertelen hadviselés példátlan terhet ró nemcsak a katonákra, hanem az egészségügyi személyzetre is.
