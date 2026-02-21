Hét perc után visszatért a halálból: szokatlan dolgot tapasztalt a férfi

Egy férfi azt állítja, hogy hét percig a klinikai halál állapotában volt, de egyáltalán nem a fehér fényt vagy ilyesmit látott, sőt szerinte ez csak egy kitalált történet, amely megnyugtatja az embereket. Ám miután visszatért a halálból, azóta teljesen átalakult a gondolkodásmódja.

Visszatért a halálból a férfi, elmondta mit látott (Fotó: Anton Watman / shutterstock – Képünk illusztráció)

Hét perc után visszatért a halálból

Az idős férfi, aki elmondása szerint bő negyven éves asztrofizikai tapasztalattal rendelkezik, továbbá Phd-s akadémikus, egy nap légzési nehézségei miatt kórházba került, ahol megállapították, hogy vérzik a tüdeje.

Állapota gyorsan romlani kezdett a kórházban, és súlyos szívrohamot kapott.

Hét percbe telt az orvosoknak, mire újra beindították a szívemet

– idézi a férfi szavait a Daily Star. Hozzátette, hogy az agyában fellépő oxigénhiány miatt agyvérzést kapott. Miután visszanyerte az eszméletét, két napig még úgy érezte, mintha az öntudatlanság és az öntudat állapota között lavírozna. A megpróbáltatások ellenére a történtek nem keltettek benne félelmet.

„A legkevésbé sem félek a haláltól” – közölte. Szerinte a természet könnyűvé teszi a halált.

Nem volt semmiféle alagút

A férfi az alatt a hét perc alatt, amíg eszméletlen volt, elárulta, hogy nem látott fehér fényt, alagutat vagy angyalokat, ahogy mondani szokás. Sokkal elvontabb dolgot tapasztalt meg.

Három ovális ellipszist láttam egymás után, egyenként, ahogy csak függtek a fekete semmiben.

Állítása szerint minden alakzat külön-külön materializálódott, és az elsőt festői tájak töltötték ki. Elmondta, hogy az első ellipszis belső és külső felületén hegyeket, patakokat és erdőket látott, amik eleinte szépnek tűntek, de egy idő után elkezdtek nyugtalanítóvá válni, ahogy fokozatosan sárgultak. „Forró vasgyűrű volt, olyan forró, hogy vasdarabok omladoztak le róla lassan.” Hozzátette, hogy fémes szagra is emlékszik.

Az utolsó látomása akkor érkezett, amikor elkezdték újraindítani a szívét. Azt mondja, kvilágosodott minden, majd elérkezett a harmadik ellipszis, amelyet gyönyörű halvány rózsaszín és kék felhők borítottak. Olyan volt, akár a legszebb napfelkelte vagy naplemente. Szerinte az általa látott formákat az befolyásolta, amit az eszméletvesztése előtt látott. Abban az időben ugyanis teljesen lefoglalta Johannes Kepler német csillagász munkásságának tanulmányozása és különösen az érdekelte, hogy a bolygók pályái miért ellipszis, miért nem kör alakúak. „Amikor napokkal később hallottam a szívrohamomról és a szélütésemről, minden értelmet nyert” – mondta. yomatékosította, hogy nem látta elhunyt szeretteit vagy bármiféle alagutat, és félelmet sem érzett. Szerinte mindez mítosz és kreálmány, vagy egyszerűen csak álom.