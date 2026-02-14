RETRO RÁDIÓ

Takács Péter: Az embereknek elegük van Magyar Péter hülyeségeiből

Az embereknek elegük lett abból, hogy az egyébként európai mércével a középmezőny elejéhez tartozó magyar egészségügyet folyamatosan támadják. Bementek a kórházakba, nem hagyták dolgozni az orvosokat és az ápolókat. Takács Péter fontos gondolatokat osztott meg Orbán Viktor évértékelője előtt.

Takács Péter egészségügy államtitkár fontos gondolatokat osztott meg a Patrióta kérdéseire Orbán Viktor évértékelője előtt. A Tisza egyik fő témája az egészségügy volt, most pedig hirtelen elhalt ez a kérdés. Takács Péter szerint az embereknek elegük lett abból, hogy az egyébként európai mércével a középmezőny elejéhez tartozó magyar egészségügyet folyamatosan támadják. Bementek a kórházakba, nem hagyták dolgozni az orvosokat és az ápolókat. Nekik a betegellátás a dolguk, de állandóan Magyar Péter hülyeségeivel kellett foglalkozniuk. Az emberek ezt megunták.

Takács Péter Orbán Viktor évértékelője előtt nyilatkozik a Patriótának / Forrás: YouTube

Takács Péter: a magyar egészségügy jól áll

Ebben az évben is már százötvenharmadszor jelentették be, hogy összeomlott a magyar egészségügy. Aki viszont nyitott szemmel jár, az látja, hogy nem így van. Előbb-utóbb az embereknek elegük lesz abból, ha folyamatosan jönnek és hülyének nézik őket.

- nyilatkozta Takács Péter a Patriótának Orbán Viktor évértékelője előtt.

Ha átfogóan össze kellene foglalni, hogy milyen tervek vannak még az egészségüggyel a jövőre nézve, én azt mondom, hogy nagyjából a 70 százalékával kész vagyok annak, amit meg szerettem volna csinálni. Talán a legfontosabb feladatom most még az alapellátás, a háziorvosi rendszer átalakítása – ez a következő kormányzati ciklusra marad. Úgy számolok, hogy mi fogunk kormányozni.

Takács Péter mindemellett tovább erősítené az egészségtudatosságot és az egészségértést. Az évértékelő előtt ezt is kifejtette.

Harmadik célként pedig a digitalizáció további fejlesztését említette, például az Egészség-Ablak rendszer fejlesztését. 

Ezek óriási dolgok, a világ élmezőnyében vagyunk velük, és azt szeretném, hogy ez így is maradjon.

 

 

