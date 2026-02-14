Schmidt Mária szerint ezért a Fidesz a biztos választás - Videó

A miniszterelnök 27 évvel ezelőtt kezdte, majd honosította meg Magyarországon az évértékelő beszéd műfaját, először 1999 februárjában tartott ilyen átfogó előadást a Vigadóban. Orbán Viktor beszéde előtt a műsorban felszólalt Pataky Attila is, aki elárulta, szerinte mi alapján kellene az embereknek választaniuk majd Április 12-én.

Orbán Viktor beszéde előtt a műsorban hírességek is felszólalnak. Pataky Attila már üzent a választóknak. Most pedig Schmidt Mária fejtette ki véleményét, miért is a Fidesz a biztos választás.

Azért, mert pontosan tudjuk, hogy mire számíthatunk Orbán Viktortól. Tudjuk, hogy megőrzi nekünk a békét, és nincs annál fontosabb dolog, mint hogy békében élhessünk. S az a háborús uszító őrület, ami ellepte az európai politikusok többségének a fejét, az nagyon veszélyes helyzetet teremt, főleg annak fényében, hogy egy pusztító háború dúl a határainkon, Ukrajna és Oroszország között.



- árulta el véleményét Schmidt Mária.

Bohár Dániel azt is megkérdezte, mit gondol, mi a jelentősége annak, hogy Orbán Viktor évtizedek óta évértékelőt tart. Ezek az évértékelők nemcsak visszatekintések, hanem előretekintések is a következő évre. 57 nap van a választásokig.

„Egyrészt a számvetés: mi az, amit elvégzett a kormány. Másrészt annak kijelölése, hogy mi az az út, az a biztos út, amire lehet számítani a választópolgárok. És még egyszer hangsúlyozom: hogy nagy dolog, nagy kincs az, hogy ilyen biztonságban élhetünk. Hogy nincsenek migráns bandák az utcákon, hogy kimehetnek a nők az utcára este, és nyugodtan hazamehetnek, hogy nem kell attól rettegni, elviszik a fiainkat katonának, és ágyútölteléknek használják őket. Mert ne legyen senkinek illúziója: ha háború lesz, a nyugatiak elsősorban minket, a mi fiainkat, a mi férjeinket és a mi gyerekeinket fogják feláldozni – nem a sajátjaikat. Az első körben ránk fog sor kerülni. Tehát itt élet-halál kérdéséről van szó. És ez sajnos nem túlzás: látjuk, hogy ezrével halnak meg a fronton az emberek, és látjuk, milyen szörnyű tragédiát élnek át azok, akik Kijevben a mínuszokban, fűtetlen, áram nélküli lakásokban kényszerülnek valamilyen módon kibírni ezt a helyzetet. Tehát a béke nagyon fontos, a legfontosabb. Mindenkinek a béke mellett kell szavaznia.”

- mondta Schmidt Mária.