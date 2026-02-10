Hírességnek adta ki magát az online romantikus csaló, egy édesanya esett áldozatul

Az anya elmondta, hogy eladta a házát, és hatalmas összeget csaltak ki tőle. A romantikus csaló hírességnek adta ki magát és meggyőzte a nőt, hogy szerelmes belé.

A romantikus csaló meggyőzte az anyát, hogy adja el a házát és adja neki a pénzt Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock

Rengeteg pénzt zsebelt be a romantikus csaló

Jennifer Barton arról számolt be, hogy a csalók különböző ismert embereknek adták ki magukat, többek között Charlie Hunnamnek, a Westlife-ból ismert Nicky Byrne-nek, az amerikai énekes Michael Ray-nek és Alexander Ludwignek.

A 44 éves, az angliai Kidderminsterben élő nő végül összesen 250 ezer fontot (100 millió forint) veszített el, miután a csalók azt állították, hogy az általuk megszemélyesített hírességek válófélben vannak, és sürgősen pénzre van szükségük a jogi költségek fedezésére.

A csalások során azt is elhitették Bartonnal, hogy romantikus érzelmeket táplálnak iránta, végül pedig rávették, hogy adja el az autóját, sőt még a házát is. Ahogy a megtévesztés elmélyült, a bűnözők egyre kidolgozottabb hazugságokat és kifogásokat használtak fel arra vonatkozóan, hogy miért van szükségük pénzre.

Egyik kifogás jött a másik után – az egyik azt mondta, hogy letartóztatták, a másiknak felmondták a szerződését, a harmadik meg Londonban volt és kirabolták. Mindannyian azt mondták, hogy szeretnek, feleségül akarnak venni, Angliába akarnak jönni és velem akarnak lenni

Az édesanya elmondása szerint az üzenetek barátságosan kezdődtek, majd hamar flörtöléssé nőtték ki magukat, nagyjából egy hónap után pedig kezdődtek a pénzkérések.

Jennifer azt mondta, hogy a kétségei ellenére a pénzküldés függőjévé vált és tetszett neki a figyelem, amit kapott cserébe. De a dolgok eszkalálódtak, amikor valaki Michael Ray-nek adva ki magát rávette, hogy adja el a házát és az autóját.

Jennifer most az online csalások veszélyeire szeretné figyelmeztetni az embereket, mondván:

Ha bárki hasonlóval szembesül, forduljon családjához és barátaihoz. Különösen, ha pénzt kérnek tőled

