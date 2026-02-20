Turistákra vadászott egy férfi a Várnegyedben – rendőrnek adta ki magát

Üzletszerűen elkövetett lopás bűntett miatt folytat eljárást két férfival szemben a Budapesti Rendőr-főkapitányság I. Kerületi Rendőrkapitányság. A megalapozott gyanú szerint az 54 éves és 62 éves, román állampolgársággal rendelkező férfiak tavaly nyár óta rendszeresen, legalább hat alakalommal károsítottak meg főleg ázsiai turistákat a Várnegyedben.

Rendőrnek adta ki magát egy férfi, így vadászott turistákra a Várnegyedben Fotó: Jászai Csaba/MTI

„Madame, I want to check you” – rendőrnek adta ki magát a román férfi

A tettesek összedolgoztak, az egyikük spanyol turistának adta ki magát, és útbaigazítást kért a kiszemelt áldozatoktól, eközben odalépett társa, angolul beszélve, magyar rendőrnek adta ki magát. Rendőri intézkedést imitált, és a sértettek figyelmét elterelve meglopták őket.

Az egyik áldozat erről videófelvételt is készített.

A két férfi elsősorban készpénzt, de volt, akitől bankkártyát is loptak, amihez a PIN-kódot is sikerült kicsalniuk. Az eddig ismert hat sértettből több mint 1,3 millió forintnak megfelelő külföldi fizetőeszközt tulajdonítottak el.

Az 54 éves férfit, aki spanyol turistának adta ki magát, az I. kerületi nyomozók február 8-án a Döbrentei téren fogták el, amikor éppen egy kínai állampolgárt szólított le. Idősebb társát, aki a rendőr szerepét játszotta, egy zuglói vendégházban fogták el. A rendőrök lefoglaltak továbbá egy POLICE feliratú, bőrtokos jelvényt, nagyobb összegű, feltehetően lopott pénzt és más bizonyítási eszközöket. Mindkét román állampolgárt őrizetbe vették, a bíróság azóta letartóztatta őket – számolt be róla a Police.hu.