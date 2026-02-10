RETRO RÁDIÓ

86 éve mutatták be sokak kedvenc rajzfilmjének első részét: ilyen volt az első Tom és Jerry epizód

1940-ben vetítették le az első részt az ügyetlen macska és az agyafúrt egér harcáról. Akkor még úgy tervezték, nem lesz több epizód a rajzfilmből, végül még ma is készülnek Tom és Jerryről szóló mesék.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10. 06:30
ez lesz ma tom és jerry Göncz Árpád

A mese az 1940-es években a Puss Gets the Boot (A macska csizmát kap) címet viselte, és eredetileg úgy volt, hogy a ma épp 86 éve bemutatott első résznek nem lesz folytatása. Aztán egy, az MGM-hez érkező levél miatt mégiscsak berendeltek egy sorozatot. A később Tom és Jerryre keresztelt rajzfilm sok országban sikeres sorozat lett, mivel az adaptálása nem volt különösebben nagy feladat a párbeszédek hiánya miatt. Magyarországon és Csehszlovákiában egyike volt annak a néhány nyugati rajzfilmnek, a kommunizmus bukása előtt sugároztak, először 1988-ban. A sorozat néhány része Oscar-díjat is nyert, egészen pontosan hét- olvasható a Wikipédián.

173 éve kezdték el a Budai Váralagút építését

Elsőként 1837-ben Novák Dániel mérnök javasolta Pest és Buda alagúttal való összekötését, az ő alagútja a Duna alatt ment volna, a londoni Temze alagút mintájára, ám ezt a tervet megvalósíthatatlannak tartották, így szerzője egy évvel később egy szerényebb változattal állt elő. 1845-ben fogadták el a végleges tervet, ami hasonlított Novákéra, de egy Clark nevű mérnöktől származik. Hogy valójában melyik Clarknak a terve, arra még a mai napig nem derítettek fényt. Az alagút építése 1853. február 10-én kezdődött meg és 1857-ben adták át a forgalomnak a Budai Váralagutat.

Ma lenne 104 éves Göncz Árpád 

Göncz Árpád 1922. február 10-én született Budapesten, értelmiségi családban. 1988–89-ben az SZDSZ ügyvivője volt, majd 1989–90-ben az SZDSZ Országos Tanácsának tagja. 1988-ban a Történelmi Igazságtétel Bizottság alapító tagja, később alelnöke. 1989-től az Emberi Jogok Ligája budapesti tagozatának ügyvezető elnöke. 1989-től 1990-ig az Írószövetség elnöke, majd tiszteletbeli elnöke. 1990 májusától országgyűlési képviselő. 1990 májusa és augusztusa között az Országgyűlés elnöke és ideiglenes köztársasági elnök, 1990 augusztusától 2000-ig pedig a Magyar Köztársaság elnöke volt.

Batthyány Lajos is ezen a napon született

Batthyány Lajos gróf (1807–1849) a magyar reformkor kiemelkedő nemzeti érzelmű arisztokratája és az első felelős magyar kormány miniszterelnöke volt, aki 1807. február 10-én született és akit 1849. október 6-án kivégeztek. Legfontosabb feladatának Magyarország alkotmányos önkormányzatának kiépítését, ezen belül az önálló fegyveres erő megszervezését tekintette.

Ma van a biztonságos internet napja is

A 23. Biztonságos Internet Napot (Safer Internet Day – SID) idén február 10-én, kedden rendezik meg világszerte, több mint 160 országban, beleértve Magyarországot is. A kezdeményezés célja a biztonságosabb, pozitívabb online környezet népszerűsítése, különös tekintettel a gyermekek és fiatalok védelmére. Ebből az alkalomból a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) a budapesti Magyar Telekom Székházban tart majd egy központi programot. Lesznek internetbiztonsági foglalkozások gyermekeknek és szakmai előadások szülőknek és pedagógusoknak.

Itt lesz ma véradás a fővárosban

  • 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
  • 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
  • 12:00-19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

Havas eső is eshet ma

A koponyeg.hu szerint kedden felhős, sokfelé borongós idő ígérkezik, helyenként esővel, havas esővel vagy havazással. A délkeleti szél megélénkülhet. Reggel fagy várható, napközben pedig 1 és 7 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu