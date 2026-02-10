86 éve mutatták be sokak kedvenc rajzfilmjének első részét: ilyen volt az első Tom és Jerry epizód

A mese az 1940-es években a Puss Gets the Boot (A macska csizmát kap) címet viselte, és eredetileg úgy volt, hogy a ma épp 86 éve bemutatott első résznek nem lesz folytatása. Aztán egy, az MGM-hez érkező levél miatt mégiscsak berendeltek egy sorozatot. A később Tom és Jerryre keresztelt rajzfilm sok országban sikeres sorozat lett, mivel az adaptálása nem volt különösebben nagy feladat a párbeszédek hiánya miatt. Magyarországon és Csehszlovákiában egyike volt annak a néhány nyugati rajzfilmnek, a kommunizmus bukása előtt sugároztak, először 1988-ban. A sorozat néhány része Oscar-díjat is nyert, egészen pontosan hét- olvasható a Wikipédián.

173 éve kezdték el a Budai Váralagút építését

Elsőként 1837-ben Novák Dániel mérnök javasolta Pest és Buda alagúttal való összekötését, az ő alagútja a Duna alatt ment volna, a londoni Temze alagút mintájára, ám ezt a tervet megvalósíthatatlannak tartották, így szerzője egy évvel később egy szerényebb változattal állt elő. 1845-ben fogadták el a végleges tervet, ami hasonlított Novákéra, de egy Clark nevű mérnöktől származik. Hogy valójában melyik Clarknak a terve, arra még a mai napig nem derítettek fényt. Az alagút építése 1853. február 10-én kezdődött meg és 1857-ben adták át a forgalomnak a Budai Váralagutat.

Ma lenne 104 éves Göncz Árpád

Göncz Árpád 1922. február 10-én született Budapesten, értelmiségi családban. 1988–89-ben az SZDSZ ügyvivője volt, majd 1989–90-ben az SZDSZ Országos Tanácsának tagja. 1988-ban a Történelmi Igazságtétel Bizottság alapító tagja, később alelnöke. 1989-től az Emberi Jogok Ligája budapesti tagozatának ügyvezető elnöke. 1989-től 1990-ig az Írószövetség elnöke, majd tiszteletbeli elnöke. 1990 májusától országgyűlési képviselő. 1990 májusa és augusztusa között az Országgyűlés elnöke és ideiglenes köztársasági elnök, 1990 augusztusától 2000-ig pedig a Magyar Köztársaság elnöke volt.

Batthyány Lajos is ezen a napon született

Batthyány Lajos gróf (1807–1849) a magyar reformkor kiemelkedő nemzeti érzelmű arisztokratája és az első felelős magyar kormány miniszterelnöke volt, aki 1807. február 10-én született és akit 1849. október 6-án kivégeztek. Legfontosabb feladatának Magyarország alkotmányos önkormányzatának kiépítését, ezen belül az önálló fegyveres erő megszervezését tekintette.