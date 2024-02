Tom és Jerry szépkorú lett, ezeket biztosan nem tudtad a legendás párosról

Még bőven tartott a második világháború, amikor Rudolf Ising amerikai filmes producer úgy döntött, hogy a természet talán legismertebb ellenfeleit, a macskát és az egeret teszi meg animációs filmje főszereplőjének. A kreatív vezető eredetileg a két rajzfilmfigurát Jaspernek és Jinxnek nevezte el, többször is lehet hallani, hogy a macskát eltartó asszony az első részben rászól a kandúrra, akit Jaspernek neveznek. Azonban a sorozat William Hanna és Joseph Barbera író és rendező nevével forrt össze. Az első epizódot 1940. február 10-én, azaz pontosan 84 évvel ezelőtt mutatták be, aminek a címe Elbocsátás (Puss gets the boot) volt.

A szívük mélyén jó barátok Tom és Jerry Fotó: Entertainment Pictures

A filmet a mozikban vetítették és érdekesség, hogy eredetileg csak egy részt terveztek, azonban akkora volt a siker, hogy az alkotópáros egészen 1957-ig ontotta magából a jobbnál-jobb filmeket, melyekből csak ők 114-t készítettek el Metro-Goldwyn-Mayer stúdióban. Később a Bolondos dallamokkal világsikert elérő Chuck Jones vette át a sorozatot, aki egészen 1967-ig folytatta Tom és Jerry kalandjait. Az 1970-es évektől a televízió térhódításának köszönhetően a világ minden tájára eljutott a sorozat, és nem csak a gyerek, de a szüleik is a tévé elé ültek, hogy megnézhessék mi történik a kedvenc rajzfilm párosukkal. Hazánkban úgynevezett kalózkazettákon jutott el a sorozat, majd hivatalosan 1988-ben mutatta be a Magyar Televízió 1-es csatornája, később pedig 2-es is, majd átvették a hazai kereskedelmi csatornák, melyeken napjainkban is feltűnik a sorozat.

Számos klasszikust átírtak Tomra és Jerryre, például a Három testőrt is Fotó: Entertainment Pictures

A két főszereplő külseje többször is változott attól függően, hogy éppen melyik stúdiónál készítették az epizódokat, ám a poénok és a történet mindig megtalálta a nézőket. A több mint nyolcvanéves sikert a szakma is jutalmazta, hiszen hét Oscar-díjat is bezsebeltek a macska-egér duó, melyek közül az egyiknek magyar vonatkozása is van. Az 1947-es Zongorakoncert című részben Tom Liszt Ferenc Magyar rapszódiáját játssza. Emellett a mai napig készülnek újabb és újabb részek, ráadásul 2021-ben egy élő szereplős filmet is készítettek, ám ennek felemás volt a fogadtatása, azonban ez sem tudja elcsúfítani azt a 84 évet, ami óta a szórakoztatóipar meghatározó alakja Tom és Jerry.

Alább megnézheted a Tom és Jerry legelső epizódját: