„Ezt a harcot meg kell vívnunk a gyermekeinkért!” A Kutyapárti XII. kerületi polgármester óvodabezárásai ellen a szülők kőkeményen tiltakoznak
Felforrósodott a hangulat a Hegyvidéken. Szülők százai tiltakoznak az ellen, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata négy önkormányzati óvoda bezárását készíti elő.
A döntés hátterében az önkormányzat szerint demográfiai csökkenés és finanszírozási hiány áll, a szülők azonban átgondolatlan és elhamarkodott lépésről beszélnek. A kerület vezetése január 29-én szándéknyilatkozatot fogadott el az óvodai intézményrendszer „racionalizálásáról”. Az előterjesztést Kocsik Tekla, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) színeiben politizáló alpolgármester jegyzi. A képviselő-testületi ülésen még arról beszélt, hogy ez nem konkrét bezárásokról szól, mindössze egy irány kijelöléséről. Ehhez képest február 13-án négy óvoda kapott értesítést arról, hogy a fenntartó a bezárásukat tervezi. Az önkormányzat március végén dönt a kérdésben.
Szülői felháborodás az óvodabezárások miatt
A Kutyapárt emberére akadt, ugyanis a „Hegyvidéki Óvodákért Szülői Összefogás” csupa kompetens, magasan kvalifikált szülőből áll, akik darabokra szedték az összetákolt tanulmányukat. A „Hegyvidéki Óvodákért Szülői Összefogás” szerint a tanulmány pontatlan adatokra épül, és nem támasztja alá megfelelően sem szakmai, sem gazdasági érvekkel az intézmények megszüntetését.
A vitatott anyag:
- 177 millió forintos állami támogatáskiesésre hivatkozik
- De ez a 28,3 milliárd forintos kerületi költségvetés 0,6 százaléka.
A szülők szerint ez aránytalanul csekély összeg ahhoz képest, hogy több mint 450 gyermeket érintő, visszafordíthatatlan döntést hozzanak.
Kifogásolják azt is, hogy a jelenlegi átlagosan 19 fős csoportlétszámot 22 főre emelnék, miközben az állami normatíva számításánál 20 fős átlag szerepel. Szerintük a nagyobb csoportok különösen a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját nehezítenék meg.
A szervezet úgy látja, érdemi egyeztetés nem történt a szülőkkel, akik egyszerűen nem értik a hirtelen jött drasztikus lépés valódi okát. Annyi más megoldás is lenne, ha spórolni szeretne az önkormányzat!
Az egyik felháborodott szülő például egyenesen "fölöslegesnek" nevezi a Kutyapárti alpolgármester óvodabezárásának tervét:
Ingatlanok és kérdőjelek
A bezárásra kijelölt intézmények többsége régi villaépületben működik, ami a szülők szerint felveti az ingatlanértékesítés lehetőségét is. Úgy vélik, ez rövid távú bevételszerzés lenne, nem pedig felelős, hosszú távú gazdálkodás.
A szülők több mint ezren írták alá a petíciót, amelyben az átszervezés leállítását, a háttérszámítások nyilvánosságra hozatalát és egy többfordulós, nyílt konzultáció elindítását kérik.
Csalódottak és felháborodottak vagyunk, mert a döntéshozók átláthatóságot és közösségi kormányzást ígértek, ehhez képest a fejünk felett, hibás adatokra alapozva akarnak bezárni jól működő óvodákat. Nem fogadjuk el, hogy ezzel az átgondolatlan döntéssel veszélybe sodorják a gyermekeink jövőjét.
– nyilatkozta a Metropolnak a tiltakozó szülők képviselője, aki maga is közvetlenül érintett.
Hozzátette:
Ezt a harcot meg kell megvívnunk! Semmilyen racionális észérvet nem lehet felfedezni az óvodák bezárása mögött. Ráadásul nem egyeztettek sem velük, sem az óvodai dolgozókkal, miközben azt hazudták, hogy az óvodai dolgozókkal történt egyeztetés. Ez bizonyíthatóan nem igaz. Fogalmuk nincs mit okoznak ezzel a gyermekeknek, az óvodák köré iskolák, egyéb infrasruktúra szerveződött, a gyermekek szempontjai alapján, ami kis faluként működik a kerületen belül. Így egy gyermek 3-tól 10, akár 15 éves koráig egy védett biztonságos közegben fejlődhet. Most ezt az organikusan kifejlődött ’ökoszisztémát’ rúgják fel, beláthatatlan károkat okozva.
Éppen ilyen, és ehhez hasonló problémák megoldását tűzte ki célul Steiner Attila, aki a Fidesz 3. választókerület országgyűlési képviselő jelöltje, ahová a XII. kerület is tartozik. Steiner Attila azt ígéri, hogy híd lesz a helyben élők és a döntéshozók között. Éppen azt a feladatot látná el, amit a Kutyapárt nem.
Kutyapárti vezetés képviselet helyett a helyiek feje felett hozza meg teljesen irracionális döntéseit.
A kutyapárti vezetés attól sem riad vissza, hogy a gyermekeinken spóroljon, az óvodarendszert akarják „racionalizálni”, ami a nap végén jó eséllyel vezet majd óvodabezárásokhoz. Ezek nem ideológiai kérdések, hanem mindennapi életminőséget meghatározó ügyek, amik napi szinten jelentenek félelmet, bosszúságot vagy nehézséget.
- nyilatkozta Steiner Attila korábban a Metropolnak.
A kérdés most az: a Kutyapárti vezetők figyelembe veszik-e a szülők és az óvodavezetők érveit, vagy valóban bezárnak négy hegyvidéki óvodát. A döntés tehát március végén várható.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre