„Ezt a harcot meg kell vívnunk a gyermekeinkért!” A Kutyapárti XII. kerületi polgármester óvodabezárásai ellen a szülők kőkeményen tiltakoznak

A döntés hátterében az önkormányzat szerint demográfiai csökkenés és finanszírozási hiány áll, a szülők azonban átgondolatlan és elhamarkodott lépésről beszélnek. A kerület vezetése január 29-én szándéknyilatkozatot fogadott el az óvodai intézményrendszer „racionalizálásáról”. Az előterjesztést Kocsik Tekla, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) színeiben politizáló alpolgármester jegyzi. A képviselő-testületi ülésen még arról beszélt, hogy ez nem konkrét bezárásokról szól, mindössze egy irány kijelöléséről. Ehhez képest február 13-án négy óvoda kapott értesítést arról, hogy a fenntartó a bezárásukat tervezi. Az önkormányzat március végén dönt a kérdésben.

A festői szépségű Süni Óvodát is be akarják zárni, aminek épülete egy valóságos mini kúria, tökéletes a gyermekek számára / Forrás: Hegyvidéki Óvodákért Szülői Összefogás

Szülői felháborodás az óvodabezárások miatt

A Kutyapárt emberére akadt, ugyanis a „Hegyvidéki Óvodákért Szülői Összefogás” csupa kompetens, magasan kvalifikált szülőből áll, akik darabokra szedték az összetákolt tanulmányukat. A „Hegyvidéki Óvodákért Szülői Összefogás” szerint a tanulmány pontatlan adatokra épül, és nem támasztja alá megfelelően sem szakmai, sem gazdasági érvekkel az intézmények megszüntetését.

A vitatott anyag:

177 millió forintos állami támogatáskiesésre hivatkozik

De ez a 28,3 milliárd forintos kerületi költségvetés 0,6 százaléka.

A szülők szerint ez aránytalanul csekély összeg ahhoz képest, hogy több mint 450 gyermeket érintő, visszafordíthatatlan döntést hozzanak.

Kifogásolják azt is, hogy a jelenlegi átlagosan 19 fős csoportlétszámot 22 főre emelnék, miközben az állami normatíva számításánál 20 fős átlag szerepel. Szerintük a nagyobb csoportok különösen a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját nehezítenék meg.

A szervezet úgy látja, érdemi egyeztetés nem történt a szülőkkel, akik egyszerűen nem értik a hirtelen jött drasztikus lépés valódi okát. Annyi más megoldás is lenne, ha spórolni szeretne az önkormányzat!

Az egyik felháborodott szülő például egyenesen "fölöslegesnek" nevezi a Kutyapárti alpolgármester óvodabezárásának tervét:

Az egyik felháborodott szülő kommentje a Kutyapárti alpolgármester óvodabezárás tervére / Forrás: Facebook

Ingatlanok és kérdőjelek

A bezárásra kijelölt intézmények többsége régi villaépületben működik, ami a szülők szerint felveti az ingatlanértékesítés lehetőségét is. Úgy vélik, ez rövid távú bevételszerzés lenne, nem pedig felelős, hosszú távú gazdálkodás.