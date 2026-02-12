Érkeznek a februári, plusz az extra nyugdíjak

Február 12-én utalja el az államkincstár a sima nyugdíjakat, átlagosan 259.000 forintos összegben, köszönhetően a januári 3,6%-os emelésnek. Másnap, azaz február 13-án pedig érkezik az extra 5 heti nyugdíj is a bankszámlákra, vagyis a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részlete. Az elkövetkező napokban tehát összesen 582.000 forint körüli összegre számíthatnak a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők.

Ma van a nemzetközi Darwin-nap is

Charles Darwin angol természettudós, a természetes kiválasztódás elméletének megalkotója 217 éve ezen a napon, vagyis február 12-én született. Rá és az evolúcióra emlékeznek ma szerte a világon. Teljes nevén Charles Robert Darwin fő műve egyébként 1859-ben jelent meg A fajok eredete címmel (On the Origin of Species), 1871-ben pedig Az ember származása (The Descent of Man), amelyben az embert egy - akkor még ismeretlen - közös ősmajomtól származtatta.

6 éve hunyt el az egyik legendás sportolónk

Wichmann Tamás kilencszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok, kétszeres olimpiai bronzérmes és olimpiai ezüstérmes kenus 2020. február 12-én hunyt el. Profi pályafutása 1962-től 1983-ig tartott. 1978-ban UNESCO fair play-díjat kapott, mert segített felkészülni riválisának, az egykori Jugoszlávia színeiben versenyző Matija Ljubeknek, aki aztán a belgrádi világbajnokságon legyőzte őt. Énekelt és gitározott, rappelt. 1985-ben Popej szerepét játszotta Bujtor István Az elvarázsolt dollár című filmjében. 2009-ben ezüstérmet nyert a magyar sárkányhajó válogatottal a dél-koreai Ulszanban a csapat-világbajnokság 200 méteres futamán, és így 61 évesen ismét vb-dobogóra állhatott.

52 éve állapodtak meg az Adria kőolajvezeték megépítéséről

Magyarország, Jugoszlávia és Csehszlovákia 1974. február 12-én írt alá egy egyezményt, melynek célja a szovjet szállításokat ellensúlyozandó arab olajbeszerzés lehetővé tétele. Az aláírt Adria Kőolajvezeték Egyezmény értelmében 1978-ra megépült a horvátországi Omisaljból induló, évi 10 millió tonna kapacitású vezeték, mely egyben összeköttetést teremtett a Barátság kőolajvezeték-rendszerrel.