Érkeznek a februári, plusz az extra nyugdíjak
A nyugdíjasoknak februárban több fontos dátumra is érdemes figyelnie. A postai úton kézbesített nyugdíjakat már elkezdték kivinni, aki viszont bankszámlára kapja a juttatást, mától érdemes várnia az értesítést!
Február 12-én utalja el az államkincstár a sima nyugdíjakat, átlagosan 259.000 forintos összegben, köszönhetően a januári 3,6%-os emelésnek. Másnap, azaz február 13-án pedig érkezik az extra 5 heti nyugdíj is a bankszámlákra, vagyis a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részlete. Az elkövetkező napokban tehát összesen 582.000 forint körüli összegre számíthatnak a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők.
Ma van a nemzetközi Darwin-nap is
Charles Darwin angol természettudós, a természetes kiválasztódás elméletének megalkotója 217 éve ezen a napon, vagyis február 12-én született. Rá és az evolúcióra emlékeznek ma szerte a világon. Teljes nevén Charles Robert Darwin fő műve egyébként 1859-ben jelent meg A fajok eredete címmel (On the Origin of Species), 1871-ben pedig Az ember származása (The Descent of Man), amelyben az embert egy - akkor még ismeretlen - közös ősmajomtól származtatta.
6 éve hunyt el az egyik legendás sportolónk
Wichmann Tamás kilencszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok, kétszeres olimpiai bronzérmes és olimpiai ezüstérmes kenus 2020. február 12-én hunyt el. Profi pályafutása 1962-től 1983-ig tartott. 1978-ban UNESCO fair play-díjat kapott, mert segített felkészülni riválisának, az egykori Jugoszlávia színeiben versenyző Matija Ljubeknek, aki aztán a belgrádi világbajnokságon legyőzte őt. Énekelt és gitározott, rappelt. 1985-ben Popej szerepét játszotta Bujtor István Az elvarázsolt dollár című filmjében. 2009-ben ezüstérmet nyert a magyar sárkányhajó válogatottal a dél-koreai Ulszanban a csapat-világbajnokság 200 méteres futamán, és így 61 évesen ismét vb-dobogóra állhatott.
52 éve állapodtak meg az Adria kőolajvezeték megépítéséről
Magyarország, Jugoszlávia és Csehszlovákia 1974. február 12-én írt alá egy egyezményt, melynek célja a szovjet szállításokat ellensúlyozandó arab olajbeszerzés lehetővé tétele. Az aláírt Adria Kőolajvezeték Egyezmény értelmében 1978-ra megépült a horvátországi Omisaljból induló, évi 10 millió tonna kapacitású vezeték, mely egyben összeköttetést teremtett a Barátság kőolajvezeték-rendszerrel.
Kézműves Napok lesznek a Lehel Piacon
Februártól, havonta 3 napra visszatérnek a kézművesek a Lehel Csarnokba! Érkeznek a nagy kedvencek, de újdonságokkal is készülnek. Termelői élelmiszerekkel, divatkiegészítőkkel, csodás alkotásokkal és ajándékötletekkel várják a látogatókat február 12-én és 13-án: 8:00-17:30 óráig, február 14-én pedig 8:00-14:00 óráig. Lesznek ásvány és ezüst ékszerek, lekvárok (tradicionális ízek, és különlegességek), szörpök, gyümölcsvelők, hidegen sajtolt olajok, termelői mézek, mézes sütemények, levestészták és körettészta különlegességek, csokoládék, shopper jellegű táskák, horgolt dekorációk, egyedi hűtőmágnesek, lézervágott és gravírozott ajándéktárgyak és kézműves szappanok is.
Három helyen tart ma váradást a Vöröskereszt a fővárosban
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
Akár 11 fok is lehet ma
A koponyeg.hu szerint csütörtökön a helyenként sűrű köd felszakadását követően délnyugat felől ismét vastagabb felhőzet érkezik, amelyből egyre több térségben eső, vagy zápor eshet. Csapadékos időnk lesz. Kezdetben a délnyugati, majd később az északnyugati szél fokozódhat. A hőmérséklet továbbra is enyhe marad, körülbelül 11 fokkal.
A BKK szerint ezeken az utakon kell ma nagyon figyelni
- Jelzőlámpahiba lesz a Váci út–Dagály utca–Frangepán utca csomópontban 08:00-12:00 óra között.
- Lezárás lesz a XIV. kerületben a Benkő utcában 06:00-23:00 óra között.
- Napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 07:00-18:00 óra között.
