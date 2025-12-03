Orbán Viktor: Magyarország kőolajellátása biztonságban van
Orbán Viktor egyeztetett a MOL vezetőivel.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy fontos bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amiben igazán jó hírrel szolgált a magyaroknak.
Egyeztettem a MOL vezetőivel. Az ukrán támadás ellenére a Barátság kőolajvezeték Magyarország irányában zavartalanul üzemel. Magyarország kőolajellátása biztonságban van
– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.
