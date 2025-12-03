Orbán Viktor: Ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni a BKV dolgozók fizetését, majd mi megtesszük
Orbán Viktor szerint Budapest nem a főpolgármester, hanem a nemzet fővárosa.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videót osztott meg a közösségi oldalán, majd a poszt szövegében minden BKV-dolgozót megnyugtatott.
Budapest nem a főpolgármester, hanem a nemzet fővárosa. Mindannyiunké.
Ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni a BKV dolgozók fizetését, majd mi megtesszük.
Békesség van!
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre