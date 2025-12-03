Hatalmas bejelentést tett Orbán Viktor, ezt nem láttuk jönni
27 év után visszatér, már nem kell sokat várni.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor hatalmas bejelentést tett a közösségi oldalán, ugyanis elárulta, hogy 27 év után visszatér Csiszár Jenő ikonikus műsora, az Apukám világa – ráadásul az is kiderült, hogy pontosan mikor.
Szombaton év után visszatér az Apukám világa.
Kommentben jöhetnek a kérdések!
– írta a bejegyzéséhez Orbán Viktor.
