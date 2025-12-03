RETRO RÁDIÓ

Hatalmas bejelentést tett Orbán Viktor, ezt nem láttuk jönni

27 év után visszatér, már nem kell sokat várni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.03.
Orbán Viktor Csiszár Jenő bejelentés

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor hatalmas bejelentést tett a közösségi oldalán, ugyanis elárulta, hogy 27 év után visszatér Csiszár Jenő ikonikus műsora, az Apukám világa – ráadásul az is kiderült, hogy pontosan mikor.

Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Szombaton 2️⃣7️⃣ év után visszatér az Apukám világa.

💬 Kommentben jöhetnek a kérdések!

– írta a bejegyzéséhez Orbán Viktor.

