Hatalmas bejelentést tett Orbán Viktor, ezt nem láttuk jönni

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor hatalmas bejelentést tett a közösségi oldalán, ugyanis elárulta, hogy 27 év után visszatér Csiszár Jenő ikonikus műsora, az Apukám világa – ráadásul az is kiderült, hogy pontosan mikor.

Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Szombaton év után visszatér az Apukám világa. Kommentben jöhetnek a kérdések!

– írta a bejegyzéséhez Orbán Viktor.