Nyomkövető alkalmazást használt, hogy megtalálja fia holttestét

Kezdetben azt hitték, csak megállt beszélgetni. Akkor szembesültek csak a tragédiával, mikor a nyomkövető alkalmazást használva megkeresték.

Nyomkövető alkalmazás segítségével találták meg a holttestet

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

2023. október 27-én a 29 éves Harry Oates futni indult az angliai Luptonban, miközben a családjánál tartózkodott a környéken, ám soha nem tért haza. Édesapja, Malcolm Oates és édesanyja azt hitték, hogy a félmaratonra készülő férfi biztos megállt beszélgetni egy régi ismerőssel.

De két és fél óra elteltével aggódni kezdtünk, ezért felhívtuk

– mondta Malcolm.

Miután egy ideig nem vette fel, arra gondoltunk, hogy talán elejtette a telefonját, és visszafelé halad a futás során, hogy megkeresse, mert a készülék még kicsöngött.

Egy nyomkövető alkalmazás segítségével találták meg

Miután Harry testvére hazaért a munkából, Malcolm elmondása szerint a fia telefonján használták a letöltött nyomkövető alkalmazást, amely egy a házhoz viszonylag közeli mezőt jelölt meg helyszínként. Malcolm autóval indult el a megadott ponthoz, és mindössze három percnyi vezetés után szembesült a keserű valósággal.

Ahogy egyre közelebb értem, kezdett tudatosulni bennem, hogy aki ott a távolban a hasán fekszik, az Harry

– idézte fel fia holttestének megtalálását.

És ahogy még közelebb mentem, láttam, hogy egy 11 000 voltos kábel fekszik rajta.

Harry meghalt. A halálát egy alacsonyan lógó elektromos vezeték okozta, áramütés következtében vesztette életét. A halálesetet vizsgáló hatósági eljárás arra jutott, hogy a halál oka ritka és összetett események sorozata volt, beleértve egy bizonyos típusú szigetelő berendezés meghibásodását is.

A család teljesen összeomlott. Miután értesültek a halál okáról, és megkapták a szakértői véleményt Malcom hihetetlenül ideges lett. Nem szerette volna, hogy hasonló szerencsétlenségek másokkal is megtörténjenek.

Most azonnal el kellene indítani egy programot, amelynek keretében minden egyes porcelánszigetelőt eltávolítanak és lecserélnek. Ez akár holnap is újra megtörténhetne. Akár most is történhetne. De nem tettek semmit.

A People szerint a hatóságok részéről azóta sem történt konkrét lépés. A család azóta is gyermekük elvesztésének traumájával küzd.