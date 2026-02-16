Enyhülést hoz Julianna? Keddtől már a böjt kezdete!

Julianna ókeresztény vértanú volt, akinek neve hosszú időn át az egyik legnépszerűbb női keresztnévnek számított Magyarországon. Bár hazánkban nem alakult ki jelentős Julianna-kultusz, a népi időjóslásokban mégis fontos szerepet kap február 16-a. Igaz, jóval kevesebb hiedelem kötődik hozzá, mint például Árpád-házi Szent Erzsébet, Alexandriai Szent Katalin vagy Szent András napjához.

Julianna névnapja február 16-a, s noha hazánkban nincs és nem volt jelentős Julianna-kultusz, a népi időjóslásokban találkozhatunk e nappal kapcsolatos hiedelmekkel Fotó: Pixabay / Pexels

Népi időjóslás: ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja

Julianna neve leggyakrabban Dorottyával együtt bukkan fel a népi megfigyelésekben. A mondás szerint: „Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja.” Ez azt jelenti, hogy ha február 6-án, Dorottya napján kemény fagy volt, akkor február 16-án enyhülés várható. Ha viszont Dorottya napján nem volt igazán hideg, a tél akár tovább is elhúzódhat.

Az idei Dorottya-nap érdekes képet mutatott: február 6-án reggel többfelé sűrű köd borította a tájat, de komoly fagy nem alakult ki. A hőmérséklet 9–11 fok körül mozgott, ami kifejezetten enyhének számít február elején. A köd napközben felszakadozott, csak helyenként fordult elő gyenge eső vagy szitálás. Ha tehát a népi bölcsességet vesszük alapul, Dorottya idén nem „szorította” igazán a telet.

Bolondoznak a Julisok

Julianna napjához több tréfás mondás is kötődik. Nagykőrösön úgy tartották: ha február 16-án havazik, akkor „kiszakadt Julianna dunnája”. Drávaszögben hóeséskor azt mondogatták: „Bolondoznak a Julisok”. Ezzel szemben, ha szép, napos az idő – vagy ahogy mondták, „Juliska fésülködik” –, az a tavasz közeledtét jelzi. A népi megfigyelések szerint ugyanis Julianna napjától lassan enyhülni kezd az idő, és a természet is apró jelekkel üzen: megélénkül a madárvilág, megszólalhatnak a pacsirták, a fák rügyei pedig duzzadni kezdenek.

A régi időkben ilyenkor már nagyon várták, hogy megkezdődhessenek a tavasz eleji kerti munkák, hiszen a hosszú tél után mindenki az újjászületést, a melegedést remélte.

A vidéki házakhoz kert és udvar kapcsolódott ezer és egy funkcióval Fotó: Fortepan / Schmidt Albin

Holnap húshagyókedd: búcsú a farsangtól

Julianna napját követően érkezik a farsang utolsó napja, a húshagyókedd, amely a hamvazószerda előtti nap, és a nagyböjt kezdetét jelzi. A húshagyókedd mozgó ünnep, időpontja a húsvét dátumától függ: a húsvétvasárnap előtti 47. napra esik. Legkorábban február 3-án, legkésőbb március 9-én lehet. A húshagyókedd eredete a középkorig nyúlik vissza. A keresztény közösségek számára ez volt az utolsó alkalom a bőséges lakomára a 40 napos böjt előtt. A következő nap, hamvazószerda már a bűnbánat és a megtisztulás időszakának kezdete.

Magyarországon hagyományosan ilyenkor „húst hússal” ettek: kolbász, sonka, pecsenye és házi pálinka került az asztalra. A cél az volt, hogy a böjt előtt elfogyasszák a még rendelkezésre álló alapanyagokat.

A világ más részein is különleges szokások kapcsolódnak ehhez a naphoz.