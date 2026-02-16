Enyhülést hoz Julianna? Keddtől már a böjt kezdete!
A néphagyomány szerint Julianna enyhíthet a tél szorításán, és utat nyithat a tavasz ébredésének. Kedden pedig már a farsang utolsó napja van, tehát a húshagyókedd, amely a böjt előtti utolsó nagy lakomák idejét jelenti. A népi időjóslás szerint, már közeledik a tavasz.
Julianna ókeresztény vértanú volt, akinek neve hosszú időn át az egyik legnépszerűbb női keresztnévnek számított Magyarországon. Bár hazánkban nem alakult ki jelentős Julianna-kultusz, a népi időjóslásokban mégis fontos szerepet kap február 16-a. Igaz, jóval kevesebb hiedelem kötődik hozzá, mint például Árpád-házi Szent Erzsébet, Alexandriai Szent Katalin vagy Szent András napjához.
Népi időjóslás: ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja
Julianna neve leggyakrabban Dorottyával együtt bukkan fel a népi megfigyelésekben. A mondás szerint: „Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja.” Ez azt jelenti, hogy ha február 6-án, Dorottya napján kemény fagy volt, akkor február 16-án enyhülés várható. Ha viszont Dorottya napján nem volt igazán hideg, a tél akár tovább is elhúzódhat.
Az idei Dorottya-nap érdekes képet mutatott: február 6-án reggel többfelé sűrű köd borította a tájat, de komoly fagy nem alakult ki. A hőmérséklet 9–11 fok körül mozgott, ami kifejezetten enyhének számít február elején. A köd napközben felszakadozott, csak helyenként fordult elő gyenge eső vagy szitálás. Ha tehát a népi bölcsességet vesszük alapul, Dorottya idén nem „szorította” igazán a telet.
Bolondoznak a Julisok
Julianna napjához több tréfás mondás is kötődik. Nagykőrösön úgy tartották: ha február 16-án havazik, akkor „kiszakadt Julianna dunnája”. Drávaszögben hóeséskor azt mondogatták: „Bolondoznak a Julisok”. Ezzel szemben, ha szép, napos az idő – vagy ahogy mondták, „Juliska fésülködik” –, az a tavasz közeledtét jelzi. A népi megfigyelések szerint ugyanis Julianna napjától lassan enyhülni kezd az idő, és a természet is apró jelekkel üzen: megélénkül a madárvilág, megszólalhatnak a pacsirták, a fák rügyei pedig duzzadni kezdenek.
A régi időkben ilyenkor már nagyon várták, hogy megkezdődhessenek a tavasz eleji kerti munkák, hiszen a hosszú tél után mindenki az újjászületést, a melegedést remélte.
Holnap húshagyókedd: búcsú a farsangtól
Julianna napját követően érkezik a farsang utolsó napja, a húshagyókedd, amely a hamvazószerda előtti nap, és a nagyböjt kezdetét jelzi. A húshagyókedd mozgó ünnep, időpontja a húsvét dátumától függ: a húsvétvasárnap előtti 47. napra esik. Legkorábban február 3-án, legkésőbb március 9-én lehet. A húshagyókedd eredete a középkorig nyúlik vissza. A keresztény közösségek számára ez volt az utolsó alkalom a bőséges lakomára a 40 napos böjt előtt. A következő nap, hamvazószerda már a bűnbánat és a megtisztulás időszakának kezdete.
Magyarországon hagyományosan ilyenkor „húst hússal” ettek: kolbász, sonka, pecsenye és házi pálinka került az asztalra. A cél az volt, hogy a böjt előtt elfogyasszák a még rendelkezésre álló alapanyagokat.
A világ más részein is különleges szokások kapcsolódnak ehhez a naphoz.
- Az angolszász országokban Shrove Tuesday néven ismert, és leginkább a palacsintának a napjaként ünneplik.
- Az Egyesült Államokban a híres Mardi Gras (ez egy francia erdetű ünnep) zárja a farsangi időszakot, különösen New Orleans városában, ahol színes felvonulások, jelmezek és hatalmas lakomák jellemzik az ünnepet.
- Olaszországban a Velencei karnevál utolsó napja is erre az időszakra esik, amely a maszkos bálokról és a jellegzetes édességekről, például a chiacchiere nevű ropogós fánkról ismert.
Február 19-én már Zsuzsanna és a pacsirták üzennek majd a néphagyomány szerint a tavaszról.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre