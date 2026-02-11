RETRO RÁDIÓ

Rakétatámadás érte Donyecket - Egy 11 éves kislány és az édesanyja is meghalt

Az orosz támadások során egy édesanya és 11 éves kislánya meghalt. További civil sebesültekről is tudunk, kiskorú is van közöttük.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.11. 14:20
Módosítva: 2026.02.11. 15:06
háború Ukrajna Doneck orosz-ukrán háború

A donyecki területen rakétatámadást indítottak az oroszok. Egy édesanya és a 11 éves gyermeke meghalt, legalább további 16 ember megsebesült. Február 10-én, kedden az oroszok több civil célpontra is támadtak

dróntámadások eredményei Ukrajnában
Fotó: AFP

Az ukrán jelentések szerint február 10-én, kedden több, mint ezerkétszáz találat érte a teljes fronton Ukrajnát. Az oroszok 66 civil objektumot pusztítottak el, köztük 21 lakóépületet. A támadások során megannyi civil halt meg, többen megsérültek

Az oroszok több települést és civil egységet is célba vettek, köztük a Kramatorszki járásban fekvő Szlovjanszk városát. Az oroszok hét bombát dobtak a településre. Vadim Filaskin, a donyecki területi katonai közigazgatás vezetője először arról beszélt, hogy legalább két ember életét vesztette, további heten pedig megsérültek. Ez a szám azóta megugrott, most már összesen három civil halottról számoltak be, köztük egy 11 éves kislányról és az édesanyjáról. 16 további sérültről tudunk még, köztük volt egy 7 éves kislány is.

 

háború A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu