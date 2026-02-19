Szülők, tanulók, figyelem: ma lejár egy fontos határidő – február 19-ig lehet jelentkezni a középiskolákba
Az Oktatási Hivatal felhívása szerint február 19-én még léphetnek a diákok és a szülők. Mutatjuk kinek és milyen teendője van a középiskolai felvételi eljárással kapcsolatban!
2026. február 19-ig lehet jelentkezni a középfokú intézményekbe. Az Oktatási Hivatal (OH) honlapján hozta nyilvánosságra a központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok előzetes eredményeinek átlagait és eloszlását, így a felvételizők összehasonlíthatják teljesítményüket, és megalapozottabban dönthetnek arról, hogy mely középfokú iskolákba jelentkezzenek – olvasható az OH közleményében. A teendőkről:
- a középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkezők felvételi lapjait (tanulói adatlap és jelentkezési lapok) az általános iskolák töltik ki,
- a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban továbbtanulni szándékozóknak a lapokat egyénileg kell kitölteniük az OH honlapján elérhető KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszer erre létrehozott felületén,
- a kitöltött dokumentumokat 2026. február 19-ig kell eljuttatni a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolákba és az OH-ba,
- célszerű több intézményt, illetve tanulmányi területet megjelölni, ám erre vonatkozó előírás, megkötés nincsen,
- a sorrend módosítására az eljárás későbbi szakaszában, március 25–27. között lesz lehetőség.
Kossuth Zsuzsannára és az ápolókra is ma emlékezünk
Kossuth Lajos 1849. április 16-án az összes tábori kórház főápolónőjének nevezte ki legfiatalabb húgát, Kossuth Zsuzsannát. Vagyis rábízta a honvédsereg sebesültjeit, és az asszony habozás nélkül igent mondott a felkérésre. Kossuth Zsuzsanna munkájának eredményeként három hónap alatt 172 tábori kórház létesült az országban, amelyekben a korban megszokottnál korszerűbb módszereket alkalmaztak a sebesültek és betegek kezelésére. Munkáját szerte az országban és világszinten is elismerték. Kossuth Zsuzsanna a világosi fegyverletétel után Brüsszelben, majd Amerikában telepedett le, ahol múltja miatt nagy köztiszteletnek örvendett. 1854. június 29-én halt meg, mindössze harminchét éves korában. A Magyar Országgyűlés február 19-ét, Kossuth Zsuzsanna születésnek évfordulóját, a Magyar Ápolók Napjává nyilvánította.
Két nagy zenészünk is ma ünnepli a születésnapját
Lukács László, a Tankcsapda együttes alapítója és énekese ma ünnepli 58. életévét, míg Mága Zoltán hegedűművész az 52-ket. De aki szeretne, a ma 63 éves angol énekes, dalszerzőnek is kívánhat hosszú életet: Seal ugyanis szintén február 19-én született.
Az egyik legnagyobb csillagász is ezen a napon született
Nikolausz Kopernikusz lengyel csillagász, a heliocentrikus világkép megalkotója ugyancsak február 19-én látta meg a napvilágot, méghozzá 1473-ban. Ő volt az a csillagász, aki megalkotta az égitestek kopernikuszi rendszerét, kimondta, hogy a Föld a saját tengelye körül forog, a mozdulatlan Nap körül pedig éves mozgást végez. Ezt nevezzük heliocentrikus világképnek, ahol a Föld és a többi bolygó kering a Nap, a Hold pedig a Föld körül. Munkájával megalapozta Galilei, Kepler és Newton felfedezéseit, megindította a középkor végét is jelző tudományos forradalmat.
Február 19-én védették le a hangírót is
1878. február 19-én Edison végre megkapta a szabadalmi védelmet a fonográf (hangíró) nevű készülékre. A mai gramofon őse még abban az évben Európában is ismert lett, miután március 11-én Puskás Tivadar, Edison európai megbízottja bemutatta a Francia Tudományos Akadémián.
5 helyszínen lesz ma Budapesten szervezett véradás
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.),
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.),
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.),
- 14:00-17:00 óra között a HUNGEXPO Boat Show-n (1101. Budapest, Albertirsai út 10.),
- 10:00-16:00 óra között pedig a Duna Plazában a posta mellett (1138. Budapest, Váci út 178.).
Eső, néhol havazás is lehet ma
A koponyeg.hu szerint csütörtökön beborul az ég, és egyre többfelé várható kiadós csapadék: az ország nagy részén eső, de az Északi-középhegység térségében, és estétől ÉNy-on is havazás várható. Délutántól megerősödik az ÉNy-i szél. Délelőtt +6, délután már csak +1 fok körüli értékeket mérhetünk.
Kiállítás nyílik a Képezőben
A Nyitott tervek című kiállítás a Képezőben (1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/A) a hazai kortárs formatervezés és tárgyalkotás sokszínű világát mutatja be február 19-étől. A tárlat különböző tervezői darabokon és képzőművészeti alkotásokon keresztül érzékelteti többek között az anyaggal való kísérletezés, a határterületeken való mozgás, valamint a természet inspirálta tervezés szerepét. A programot tematikus előadások, művészetpedagógiai foglalkozások és workshopok egészítik ki. A kiállítás február 19. és április 16. között tekinthető meg. A tárlat és a kapcsolódó programok egy része ingyenesen látogatható. További információ itt olvasható ezzel kapcsolatban.
Társasjáték délután lesz a Józsefvárosi Múzeumban
Február 19-én ismét megrendezésre kerül a Józsefvárosi Múzeum ingyenes társasjáték délutánja a Játszóház Projekt keretében. Legyen szó táblajátékról, kártyajátékról, stratégiai, logikai vagy bármely egyéb játéktípusról, a Józsefvárosi Múzeum rendezvényén mindegyiket kipróbálhatják a résztvevők, amihez még csak regisztrációra sincs szükség.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre