Szülők, tanulók, figyelem: ma lejár egy fontos határidő – február 19-ig lehet jelentkezni a középiskolákba

2026. február 19-ig lehet jelentkezni a középfokú intézményekbe. Az Oktatási Hivatal (OH) honlapján hozta nyilvánosságra a központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok előzetes eredményeinek átlagait és eloszlását, így a felvételizők összehasonlíthatják teljesítményüket, és megalapozottabban dönthetnek arról, hogy mely középfokú iskolákba jelentkezzenek – olvasható az OH közleményében. A teendőkről:

a középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkezők felvételi lapjait (tanulói adatlap és jelentkezési lapok) az általános iskolák töltik ki,

a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban továbbtanulni szándékozóknak a lapokat egyénileg kell kitölteniük az OH honlapján elérhető KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszer erre létrehozott felületén,

a kitöltött dokumentumokat 2026. február 19-ig kell eljuttatni a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolákba és az OH-ba,

célszerű több intézményt, illetve tanulmányi területet megjelölni, ám erre vonatkozó előírás, megkötés nincsen,

a sorrend módosítására az eljárás későbbi szakaszában, március 25–27. között lesz lehetőség.

Kossuth Zsuzsannára és az ápolókra is ma emlékezünk

Kossuth Lajos 1849. április 16-án az összes tábori kórház főápolónőjének nevezte ki legfiatalabb húgát, Kossuth Zsuzsannát. Vagyis rábízta a honvédsereg sebesültjeit, és az asszony habozás nélkül igent mondott a felkérésre. Kossuth Zsuzsanna munkájának eredményeként három hónap alatt 172 tábori kórház létesült az országban, amelyekben a korban megszokottnál korszerűbb módszereket alkalmaztak a sebesültek és betegek kezelésére. Munkáját szerte az országban és világszinten is elismerték. Kossuth Zsuzsanna a világosi fegyverletétel után Brüsszelben, majd Amerikában telepedett le, ahol múltja miatt nagy köztiszteletnek örvendett. 1854. június 29-én halt meg, mindössze harminchét éves korában. A Magyar Országgyűlés február 19-ét, Kossuth Zsuzsanna születésnek évfordulóját, a Magyar Ápolók Napjává nyilvánította.

Két nagy zenészünk is ma ünnepli a születésnapját

Lukács László, a Tankcsapda együttes alapítója és énekese ma ünnepli 58. életévét, míg Mága Zoltán hegedűművész az 52-ket. De aki szeretne, a ma 63 éves angol énekes, dalszerzőnek is kívánhat hosszú életet: Seal ugyanis szintén február 19-én született.