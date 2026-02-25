Ma van a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja – Mutatjuk, mire emlékezünk ilyenkor!

1947. február 25-én jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet katonai hatóságok, ahol nyolc évet töltött fogságban. Először a Gulagon, majd 1951. szeptember 25-től az Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központi börtönében. Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében minden év február 25-én tartjuk a kommunizmus áldozatainak emléknapját annak emlékére, hogy a politikus letartóztatása és fogva tartása az első lépés volt azon az úton, amelynek során a kommunista párt kiiktatta az ellenszegülőket, és így haladt a totális egypárti diktatúra kiépítése felé, ami a közel 50 éves uralmát jellemezte – olvasható a Wikipédián.

Február 25-e a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja – Fotó: Tóth Tibor / Fortepan

Psota Irén is ezen a napon hunyt el

Méghozzá napra pontosan 10 éve, 2016. 02. 25-én. A nemzet színésze, a kétszeres Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja is volt. Kezdetben Dávid Irén néven szerepelt, és számos filmben nyújtott felejthetetlen alakítást.

Winnetou megalkotója ezen a napon született

Karl May német ifjúsági regényíró 1842. február 25-én látta meg a napvilágot. Legolvasottabbak az észak-amerikai indiánokról szóló könyvei, a Winnetou; Az Ezüst-tó kincse; A medveölő fia; Az inka öröksége című regényei, melyekből nagy sikerű filmek is készültek.

Az egyik olimpikonunk is februári születésű

Zsivótzky Gyula olimpiai bajnok kalapácsvető, aki 2 világ-, illetve Európa-csúcsot állított fel, 89 éve ezen a napon született. Az 1960-as római és az 1964-es tokiói olimpián ezüstérmet szerzett, majd az 1968-as mexikói olimpián olimpiai bajnok lett.

