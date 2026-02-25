Ma van a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja – Mutatjuk, mire emlékezünk ilyenkor!
Minden év február 25-én a jogtalanul elhurcoltakra, bebörtönzöttekre, meggyilkoltakra emlékezünk. Ezt érdemes tudni a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjáról.
1947. február 25-én jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet katonai hatóságok, ahol nyolc évet töltött fogságban. Először a Gulagon, majd 1951. szeptember 25-től az Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központi börtönében. Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében minden év február 25-én tartjuk a kommunizmus áldozatainak emléknapját annak emlékére, hogy a politikus letartóztatása és fogva tartása az első lépés volt azon az úton, amelynek során a kommunista párt kiiktatta az ellenszegülőket, és így haladt a totális egypárti diktatúra kiépítése felé, ami a közel 50 éves uralmát jellemezte – olvasható a Wikipédián.
Psota Irén is ezen a napon hunyt el
Méghozzá napra pontosan 10 éve, 2016. 02. 25-én. A nemzet színésze, a kétszeres Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja is volt. Kezdetben Dávid Irén néven szerepelt, és számos filmben nyújtott felejthetetlen alakítást.
Winnetou megalkotója ezen a napon született
Karl May német ifjúsági regényíró 1842. február 25-én látta meg a napvilágot. Legolvasottabbak az észak-amerikai indiánokról szóló könyvei, a Winnetou; Az Ezüst-tó kincse; A medveölő fia; Az inka öröksége című regényei, melyekből nagy sikerű filmek is készültek.
Az egyik olimpikonunk is februári születésű
Zsivótzky Gyula olimpiai bajnok kalapácsvető, aki 2 világ-, illetve Európa-csúcsot állított fel, 89 éve ezen a napon született. Az 1960-as római és az 1964-es tokiói olimpián ezüstérmet szerzett, majd az 1968-as mexikói olimpián olimpiai bajnok lett.
5 helyszínen várják ma a véradókat Budapesten
- 07:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00–14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204 Budapest, Köves út 1.)
- 08:30–15:00 óra között az EU Ügyek Minisztériumában (1055 Budapest, Báthory utca 10.)
- 11:00–17:00 óra között a Corvinus Egyetemen (1093 Budapest, Fővám tér 8.)
- 12:00–19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.).
Szép, napos lesz ma az idő
A koponyeg.hu szerint szerdán a reggeli pára- és ködfoltok feloszlása után változóan rétegfelhős időre készülhetünk, akár többórás napsütéssel. Csapadék már nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 11 fok közelében alakul.
Megemlékezés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz az V. kerületben
A rendőrség tájékoztatása szerint lezárják február 25-én 10 óra 30 perctől 11 óra 45 percig a Széchenyi rakpartot a Markó utca és a Jászai Mari tér között és a Balaton utcát a Balassi Bálint utca és a Széchenyi rakpart között. Emellett tilos megállni február 25-én 12 óráig a Széchenyi rakparton a Kovács Béla-emlékmű előtt három gépjármű részére fenntartott helyen.
A BKK is beszámolt néhány várható fennakadásról
- Egyirányúsítás a XIII. kerületben a Hajdú utcában február 25., szerda 06:00 és 2026. május 27., szerda 23:00 óra között.
- Lezárás lesz a XXII. kerületben a Városház téren 17:15 és 18:15 között.
- Napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 13:00 és 18:00 óra között.
- A 30-as, 30A és 230-as buszok terelve közlekednek majd a Baross utca / Fóti út és az Illek Vince utca között 7:00-tól 16:00-ig.
- A 2, 2B és 23-as jelzésű villamos pedig nem közlekedik majd a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) között 9:30-tól kb. 11:00-ig.
- A 15-ös busz pedig terelve közlekedik majd a Markó utca és a Petőfi tér között Kálvin tér felé ugyancsak 9:30-tól kb. 11:00-ig.
Megnyílik a Planet Budapest
A Planet Budapest egy többrétegű, a fenntarthatóságról szóló rendezvény és élménypark, amely szórakoztatva tanít, változásra ösztönöz – írják az üzemeltetők. Az élménypark február 25. és március 29. között (hétfőtől vasárnapig mindennap) várja a látogatókat a Ride, Explorers és Heroes élménytereiben, valamint a Lens fotókiállításon. A Planet Budapest a Magyar Vasúttörténeti Parkban található (1142 Budapest, Tatai utca 95.), és itt lehet többet megtudni róla.
Csendes főhajtás lesz a kommunizmus áldozatai előtt Zuglóban
2026. február 25-én 10:00 órakor a Bosnyák téri Páduai Szent Antal-templom Boldog Meszlényi Zoltán Lajos esztergomi segédpüspök emléktáblájánál megemlékezést tartanak azokért, akiket a kommunista rendszer meghurcolt, bebörtönzött vagy életüktől megfosztott. Az eseményen csendes főhajtással, mécsesgyújtással és koszorúzással tiszteleghetünk az áldozatok emléke előtt.
