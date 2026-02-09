Kátyúinvázió bénítja a fővárost, óriási veszélyben az autósok - mutatjuk a megrázó fotókat

Kátyúk százai, sőt ezrei lepik el Budapest útjait, komoly károkat és veszélyhelyzeteket okozva az autósoknak. Az elkeserítő állapotok nemcsak a járművek épségét, hanem a közlekedők biztonságát is súlyosan veszélyeztetik: a kátyúinvázió miatt nap mint nap több ezren kockáztatják a testi épségüket, illetve az autójukat.

Kátyúinvázió: egyelőre nem kezdték el javítani az utakat, helyette sebességkorlátozó táblákat tettek ki

Fotó: Török Gergely Ádám / Metropol

Autós rémálom Budapesten: lehet még fokozni a kátyúinváziót?

Az útellenőrök az elmúlt napokban napi ezres nagyságrendben rögzítettek úthibákat. A havazások és az erős fagyok után ugrásszerűen megnőtt a kátyúk száma, amelyet tovább súlyosbított a hirtelen hőmérséklet-ingadozás és a téli csapadék. A Metropol munkatársa által talált leghosszabb kátyú hossza elérte a 97 centimétert. Ezt még múlt héten találta, azt azonban nem lehet kizárni, hogy azóta nagyobbak is keletkeztek Budapesten. Ami viszont biztos, hogy a kátyúk száma napról-napra nő.

Számos olyan úthibát is dokumentáltak az útellenőrök, amelyek több tucat autósnál okoztak defektet, de gyakoriak a felni- és futómű-sérülések is. A kátyúk nemcsak az autósok számára jelentenek problémát: komoly balesetveszélyt hordoznak a gyalogosok számára is, különösen sötétben és csapadékos időjárás esetén.

A helyzet tovább romolhat a következő napokban: a koponyeg.hu előrejelzése szerint szerdától többnapos esőzés várható, ami újabb balesetek kialakulásához vezethet. Eddig Zuglóban, Csepelen, Kispesten a Nagykőrösi úton és a Templom téren, az Ady Endre úton okoztak nagyobb nehézségeket a gödrök. Az Árpád hídon és a Keresztúri úton egyelőre nem kezdték el az útjavításokat, helyette egész egyszerűen sebességkorlátozó táblákat helyeztek ki. Ezeken szakaszokon elképesztő mennyiségű, és számú kátyú jelent meg. Józsefvárosban, a Dankó utca és a Mátyás tér környékén is hatalmas úthibák nehezítik a közlekedést. Ott akkora kátyú alakult ki, hogy a 99-es busz útvonalát módosítani kellett. A budai oldalon sem jobb a helyzet: a II. kerületben szintén súlyos fejtörést okozott a veszélyes helyzet a közlekedőknek.

Az elmúlt időszakban naponta közel 2000 rögzített kátyút jelentettek, ez rekord, korábban ennyi jelzés, ilyen rövid idő alatt soha nem érkezett, mindez jól mutatja, milyen kritikus állapotba kerültek a főváros útjai.

További képeket a képgalériában találsz: