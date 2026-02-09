Kátyúinvázió bénítja a fővárost, óriási veszélyben az autósok - mutatjuk a megrázó fotókat
Továbbra is úthibák veszélyeztetik az autósok és gyalogosok épségét Budapesten. Több ezer kátyú vár javításra, egyelőre azonban érezhető változás nem történik. Pedig egy kátyúba hajtás nem csak nagyon veszélyes, akár súlyos százezrekbe is kerülhet.
Kátyúk százai, sőt ezrei lepik el Budapest útjait, komoly károkat és veszélyhelyzeteket okozva az autósoknak. Az elkeserítő állapotok nemcsak a járművek épségét, hanem a közlekedők biztonságát is súlyosan veszélyeztetik: a kátyúinvázió miatt nap mint nap több ezren kockáztatják a testi épségüket, illetve az autójukat.
Autós rémálom Budapesten: lehet még fokozni a kátyúinváziót?
Az útellenőrök az elmúlt napokban napi ezres nagyságrendben rögzítettek úthibákat. A havazások és az erős fagyok után ugrásszerűen megnőtt a kátyúk száma, amelyet tovább súlyosbított a hirtelen hőmérséklet-ingadozás és a téli csapadék. A Metropol munkatársa által talált leghosszabb kátyú hossza elérte a 97 centimétert. Ezt még múlt héten találta, azt azonban nem lehet kizárni, hogy azóta nagyobbak is keletkeztek Budapesten. Ami viszont biztos, hogy a kátyúk száma napról-napra nő.
Számos olyan úthibát is dokumentáltak az útellenőrök, amelyek több tucat autósnál okoztak defektet, de gyakoriak a felni- és futómű-sérülések is. A kátyúk nemcsak az autósok számára jelentenek problémát: komoly balesetveszélyt hordoznak a gyalogosok számára is, különösen sötétben és csapadékos időjárás esetén.
A helyzet tovább romolhat a következő napokban: a koponyeg.hu előrejelzése szerint szerdától többnapos esőzés várható, ami újabb balesetek kialakulásához vezethet. Eddig Zuglóban, Csepelen, Kispesten a Nagykőrösi úton és a Templom téren, az Ady Endre úton okoztak nagyobb nehézségeket a gödrök. Az Árpád hídon és a Keresztúri úton egyelőre nem kezdték el az útjavításokat, helyette egész egyszerűen sebességkorlátozó táblákat helyeztek ki. Ezeken szakaszokon elképesztő mennyiségű, és számú kátyú jelent meg. Józsefvárosban, a Dankó utca és a Mátyás tér környékén is hatalmas úthibák nehezítik a közlekedést. Ott akkora kátyú alakult ki, hogy a 99-es busz útvonalát módosítani kellett. A budai oldalon sem jobb a helyzet: a II. kerületben szintén súlyos fejtörést okozott a veszélyes helyzet a közlekedőknek.
Az elmúlt időszakban naponta közel 2000 rögzített kátyút jelentettek, ez rekord, korábban ennyi jelzés, ilyen rövid idő alatt soha nem érkezett, mindez jól mutatja, milyen kritikus állapotba kerültek a főváros útjai.
