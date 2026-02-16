14 lopást követett el egy férfi, hogy kábítószert vegyen
Lopás, valamint kábítószer-birtoklása miatt hallgatták ki a gyanúsítottat.
A magyargéci fiatalembert a Szécsényi Rendőrkapitányság munkatársai február 12-én délelőtt, Rimócon igazoltatták a DELTA Program keretén belül. A férfi ruházatának átvizsgálása során egy szemüvegtokban 12 alufóliapakkot találtak a rendőrök, amelyek mindegyikében fehér por volt, gondosan becsomagolva. A fóliák tartalmán végzett gyorstesztek bizonyították a rendőrök sejtését, miszerint azok kábítószert tartalmaztak.
Kábítószert találtak a tolvajnál
A 21 éves férfi már egy ideje a nyomozók látókörében volt, mivel a gyanú szerint összesen 14 lopást követett el 2025 decemberének végétől kezdve, túlnyomórészt Rimóc területén.
A bűncselekmények között volt több besurranásos lopás lakóházakból, négy öltözőből lopás, amelyet a helyi sportcsarnokban követett el, egy esetben bolti lopás egy salgótarjáni üzletben, és egy esetben zseblopás egy szécsényi parkolóban, amelyet társával követett el.
A gyanúsított összesen 770 ezer forint kárt okozott a sértetteknek. A lopásokkal szerzett tárgyakat mélyen valós értékük alatt eladta, az így szerzett pénzt felélte – többnyire saját célra kábítószert vásárolt.
A Szécsényi Rendőrkapitányság egyenruhásai a férfit előállították, 14 rendbeli lopás, valamint kábítószer-birtoklása miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását - írja a police.hu.
