Túl sok a lopás! Új rendszert vezetnek be a Tescóban

Az Auror rendszer jelentheti a megoldást a lopások visszaszorításában. Az utóbbi időben rendkívül elszaporodtak a lopások a brit Tescókban.
Új bűncselekményekkel kapcsolatos jelentési rendszert vezet be negyven üzletében a brit Tesco. Ettől várják a megoldást, miután egyre inkább elszaporodtak a bolti lopások. A platform január 26-tól lép életbe – közölte a grocerygazette.
Új rendszert alakítanak ki a Tescóban, a sorozatos lopások miatt
A tízhetes kísérleti program Nottinghamshire és Leicestershire megyében zajlik majd, a cél pedig a bolti bűnözés visszaszorítása, a munkatársak biztonságának növelése, valamint a rendőrséggel való együttműködés erősítése. A hírek szerint az összes bejelentett adat egyetlen forrásba, az Auror platformra történő összegyűjtése leegyszerűsíti a folyamatot, és lehetővé teszi a kereskedők és a rendőrség számára az ügyek gyorsabb kezelését és megoldását. A súlyos incidensekről és lopásokról készült CCTV-felvételeket a daventryi Tesco Security Hub speciálisan képzett munkatársai fogják átvizsgálni.
Azt nem tudni, itthon mikor vezetnek be hasonló intézkedéseket, azonban ez egy figyelmeztető jel a lopást elkövetőknek, hogy létezik már olyan rendszer, ami képes lesz könnyen kiszúrni a bolti bűnözéseket.
Rachel Bennett, a Tesco biztonsági igazgatója így nyilatkozott:
Ez a kísérleti program segít javítani a munkatársak biztonságát, valamint fellépni a visszaélésekkel és az erőszakos viselkedéssel szemben azáltal, hogy azonosítjuk a visszaeső és veszélyes elkövetőket és támogatjuk a rendőrséget a nyomozások során
Ez a lépés a szupermarket szélesebb körű biztonságnövelési elkötelezettségének része; a közelmúltban például testkamerákkal látták el a kiszállító sofőröket is - írja az Infostart.
