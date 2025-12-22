Így vásárolhatsz az ünnepek alatt - még 24-én is lesz nyitva néhány üzlet

Karácsonykor a legtöbb bolt zárva lesz, de mi a helyzet a szentestével a szilveszterrel és az újév első napjával? Mutatjuk hogyan lesznek nyitva az üzletek idén karácsonykor és az azt követő időszakban.

Mely üzletek lesznek nyitva szenteste?

A nagyobb áruházak közül december 24-én több is zárva lesz, például a Lidl, a Jysk és a Rossmann sem nyit ki. A Penny üzletei viszont délig nyitva lesznek, sőt, a szentestét megelőző időszakban (december 22. és 23-án) minden üzletük 21:00-ig várja a vásárlókat. Nyitva lesz emellett a Tesco és az Aldi is 24-én, szintén 12-óráig. Ezek mellett az Auchanba és a Sparba is be lehet majd ugrani a karácsony előtti utolsó pillanatban is: december 24-én 12 óráig tartanak majd nyitva.

Mi lesz nyitva december 25-én és 26-án?

Csak az ügyeletes gyógyszertárak, benzinkutak, újságosok, virágosok, éttermek (amelyik kinyit) és azok a kisebb boltok tartanak majd nyitva, ahol a tulajdonos áll majd be a pénztárgép mögé. Sok pláza is zárva lesz egészen december 27-ig, de moziba például lehet majd menni.

Mi lesz nyitva a két ünnep között?

A két ünnep között a legtöbb bolt és üzlet, pláza ismét kinyit és normál nyitvatartás szerint működnek majd egészen december 31-ig, vagyis szilveszter napjáig.

Mi lesz nyitva szilveszterkor?

December 31-én az üzletek sok helyen rövidített nyitvatartás szerint várják majd a vásárlókat. A Pennyi üzletei például 14 óráig lesznek majd nyitva, az Aldi, Lidl és az Auchan üzletei 16 óráig, a Tesco viszont este hatkor zár majd csak.

Mi lesz nyitva 2026. január elsején?

Gyakorlatilag semmi. A karácsonyhoz hasonlóan az új év első napján – ami idén csütörtökre esik – szinte minden üzlet, pláza zárva lesz, kivéve a benzinkutakat, ügyeletes gyógyszertárakat és néhány kisebb boltot.

Mi lesz nyitva január másodikán?

Idén január másodika áthelyezett pihenőnap lesz, vagyis a legtöbb munkavállalónak nem kell majd dolgoznia aznap. De mi a helyzet a boltokkal? Jó hír, hogy 2026. január másodikán, pénteken már a legtöbb üzlet nyitva lesz, méghozzá a normál nyitvatartás szerint.