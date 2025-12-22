RETRO RÁDIÓ

Így vásárolhatsz az ünnepek alatt - még 24-én is lesz nyitva néhány üzlet

A 2025-ös év végén és a 2026-os év elején nem csak a karácsony, hanem a szilveszter miatt is számítani kell boltzárra. Mutatjuk mely napokon nem lesznek nyitva az üzletek az előttünk álló időszakban!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.22. 05:00
karácsony nyitva tartás szilveszter

Karácsonykor a legtöbb bolt zárva lesz, de mi a helyzet a szentestével a szilveszterrel és az újév első napjával? Mutatjuk hogyan lesznek nyitva az üzletek idén karácsonykor és az azt követő időszakban.

Mely üzletek lesznek nyitva év végén?
Hogyan tartanak majd nyitva, illetve zárva az üzletek év végén? Mutatjuk! / Fotó: Saraswati19 / Shutterstock 

Mely üzletek lesznek nyitva szenteste?

A nagyobb áruházak közül december 24-én több is zárva lesz, például a Lidl, a Jysk és a Rossmann sem nyit ki. A Penny üzletei viszont délig nyitva lesznek, sőt, a szentestét megelőző időszakban (december 22. és 23-án) minden üzletük 21:00-ig várja a vásárlókat. Nyitva lesz emellett a Tesco és az Aldi is 24-én, szintén 12-óráig. Ezek mellett az Auchanba és a Sparba is be lehet majd ugrani a karácsony előtti utolsó pillanatban is: december 24-én 12 óráig tartanak majd nyitva.

Mi lesz nyitva december 25-én és 26-án?

Csak az ügyeletes gyógyszertárak, benzinkutak, újságosok, virágosok, éttermek (amelyik kinyit) és azok a kisebb boltok tartanak majd nyitva, ahol a tulajdonos áll majd be a pénztárgép mögé. Sok pláza is zárva lesz egészen december 27-ig, de moziba például lehet majd menni.

Mi lesz nyitva a két ünnep között?

A két ünnep között a legtöbb bolt és üzlet, pláza ismét kinyit és normál nyitvatartás szerint működnek majd egészen december 31-ig, vagyis szilveszter napjáig.

Mi lesz nyitva szilveszterkor?

December 31-én az üzletek sok helyen rövidített nyitvatartás szerint várják majd a vásárlókat. A Pennyi üzletei például 14 óráig lesznek majd nyitva, az Aldi, Lidl és az Auchan üzletei 16 óráig, a Tesco viszont este hatkor zár majd csak.

Szilveszter napján a legtöbb bolt nyitva lesz, de csak korlátozott ideig / Fotó: Polyak Attila / Mediaworks archívum

Mi lesz nyitva 2026. január elsején?

Gyakorlatilag semmi. A karácsonyhoz hasonlóan az új év első napján – ami idén csütörtökre esik – szinte minden üzlet, pláza zárva lesz, kivéve a benzinkutakat, ügyeletes gyógyszertárakat és néhány kisebb boltot.

Mi lesz nyitva január másodikán?

Idén január másodika áthelyezett pihenőnap lesz, vagyis a legtöbb munkavállalónak nem kell majd dolgoznia aznap. De mi a helyzet a boltokkal? Jó hír, hogy 2026. január másodikán, pénteken már a legtöbb üzlet nyitva lesz, méghozzá a normál nyitvatartás szerint.

 

