Vonat gázolt el két gyalogost – A hős férfi az életét adta, hogy megmentse a kislányt
Szörnyű tragédia. Vonat gázolt el két gyalogost. A hős Dalton utolsó erejével, saját testével védte meg a kislányt.
Saját testével védte a bajba jutott kislányt. Életét vesztette életmentés közben a hős férfi. Egy 12 éves kislányt mentett, amikor elütötte őket egy vonat – közölte a People.
Megmentett egy kislányt – ez okozta halálát a hős férfinak
A 33 éves Dalton McMillen egy 12 éves kislányt próbált megmenteni, amikor mindkettőjüket elütötte a vonat. A tragédia február 13-án történt Ohióban. A férfit holtan találták a helyszínen, míg a 12 éves lány súlyos sérülésekkel élte túl a balesetet. Az ügyben vizsgálat folyik.
Valóságos csoda, hogy itt van
– mondta Angel Franklin az unokájáról, a súlyosan megsérült kislányról. A kislány csodával határos módon feltehetőleg fel fog épülni.
Pénteken a hatóságok helyi idő szerint körülbelül 20:40-kor hívást kaptak, miszerint egy vonat két gyalogost gázolt el. Amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek, Dalton McMillent holtan találták, míg a kislány súlyos sérüléseket szenvedett és a vonat alól kellett kiszabadítani, majd helikopterrel egy columbusi kórházba szállították. A vonat személyzete nem sérült meg.
A vállalat hangsúlyozta a vasúti biztonság fontosságát.
Rendkívül fontos, hogy az autósok és a gyalogosok is mindig elővigyázatosak legyenek a sínek és a vonatok közelében. A síneken átkelni kizárólag kijelölt közúti átjáróban biztonságos, ahol keresztjelzés, villogó fény vagy sorompó van
– közölték.
A beszámoló szerint a férfi a kislány családi barátja volt és a vonatsín közelében sétáltak, amikor megpróbáltak átkelni azon, hogy édességet vegyenek a közeli boltban. A baleset ekkor történt.
A kislány a tragédia után agyrázkódás és agyvérzés miatt az intenzív osztályon lábadozott. Később elmondta nagymamájának, hogy Dalton a saját testével védte őt.
Azóta egy GoFundMe-oldalt is létrehoztak a férfi családjának támogatására.
A testvérem, Dalton McMillen hősiesen halt meg. Egy igazi hős, amiért az életét adta egy gyermek megmentéséért
– írta Holly Wheeler-McMillen.
Isten áldja őt.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre