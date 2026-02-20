Vonat gázolt el két gyalogost – A hős férfi az életét adta, hogy megmentse a kislányt

Saját testével védte a bajba jutott kislányt. Életét vesztette életmentés közben a hős férfi. Egy 12 éves kislányt mentett, amikor elütötte őket egy vonat – közölte a People.

Vonat ütötte el a hős férfit, aki képes volt megmenteni egy kislány életét

Forrás: GoFundMe

Megmentett egy kislányt – ez okozta halálát a hős férfinak

A 33 éves Dalton McMillen egy 12 éves kislányt próbált megmenteni, amikor mindkettőjüket elütötte a vonat. A tragédia február 13-án történt Ohióban. A férfit holtan találták a helyszínen, míg a 12 éves lány súlyos sérülésekkel élte túl a balesetet. Az ügyben vizsgálat folyik.

Valóságos csoda, hogy itt van

– mondta Angel Franklin az unokájáról, a súlyosan megsérült kislányról. A kislány csodával határos módon feltehetőleg fel fog épülni.

Pénteken a hatóságok helyi idő szerint körülbelül 20:40-kor hívást kaptak, miszerint egy vonat két gyalogost gázolt el. Amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek, Dalton McMillent holtan találták, míg a kislány súlyos sérüléseket szenvedett és a vonat alól kellett kiszabadítani, majd helikopterrel egy columbusi kórházba szállították. A vonat személyzete nem sérült meg.

A vállalat hangsúlyozta a vasúti biztonság fontosságát.

Rendkívül fontos, hogy az autósok és a gyalogosok is mindig elővigyázatosak legyenek a sínek és a vonatok közelében. A síneken átkelni kizárólag kijelölt közúti átjáróban biztonságos, ahol keresztjelzés, villogó fény vagy sorompó van

– közölték.

A beszámoló szerint a férfi a kislány családi barátja volt és a vonatsín közelében sétáltak, amikor megpróbáltak átkelni azon, hogy édességet vegyenek a közeli boltban. A baleset ekkor történt.

A kislány a tragédia után agyrázkódás és agyvérzés miatt az intenzív osztályon lábadozott. Később elmondta nagymamájának, hogy Dalton a saját testével védte őt.

Azóta egy GoFundMe-oldalt is létrehoztak a férfi családjának támogatására.

A testvérem, Dalton McMillen hősiesen halt meg. Egy igazi hős, amiért az életét adta egy gyermek megmentéséért

– írta Holly Wheeler-McMillen.