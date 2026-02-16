Úgy tűnik, nem múlik el nap áramszünet nélkül a háború sújtotta Ukrajnában
Több család maradt áram nélkül Kijevben az orosz támadások miatt. Rettenetes napokat élnek át az ukránok.
Az orosz hadak kritikus csapásokat mértek Ukrajna energialétesítményeire. Ennek következtében több településen is áramkimaradások történtek, hétfőre pedig szintén korlátozásokat jelentettek be - írja a Ripost.
Ukrajna állami tulajdonú villamosenergia-átviteli rendszer üzemeltetője, az Ukrenerho közölte, hogy február 16-án, hétfőn Ukrajna legtöbb régiójában továbbra is óránkénti áramszüneti menetrend lesz érvényben, ugyanakkor bizonyos korlátozásokat enyhítettek.
A tájékoztatás szerint a nap folyamán alkalmazzák az ütemezett lakossági lekapcsolásokat, valamint a teljesítménykorlátozásokat az ipari fogyasztók számára.
A megszorítások oka az orosz rakéta- és dróntámadások következtében megrongálódott energetikai létesítmények helyreállítása.
A rendszer stabilitása érdekében továbbra is szükség van az óvintézkedésekre.
A lakosságot arra kérik, hogy az adott címre vonatkozó pontos lekapcsolási időpontokról az illetékes áramszolgáltatók hivatalos felületein tájékozódjanak, mivel a helyzet az energiarendszer terhelésétől függően változhat.
A társaság hangsúlyozta:
amikor az áramszolgáltatás a menetrend szerint helyreáll, a fogyasztók takarékosan használják az elektromos energiát.
Az ukránok a támadások alatt továbbra is dolgoznak, a gyermekek online tanórákon vesznek részt. Az efféle szolgáltatás-kiesések ellehetetlenítik a mindennapjaikat, elvágják a fűtést és az alapvető szükségleteket.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre