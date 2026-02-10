RETRO RÁDIÓ

Egypetéjű ikrek ellen nyomoznak gyilkosságért, de a rendőrség nem tudja, melyikőjük a tettes

A rendőrség nem tudja, ki a gyilkos, mivel ugyanaz a DNS-ük.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10. 22:00
egypetéjű ikrek gyilkosság bíróság

Egy egypetéjű ikerpárt állítottak bíróság elé kettős gyilkosság miatt, de a rendőrség nem tudja pontosan megmondani, hogy ki húzta meg a gyilkos fegyver ravaszát, mivel ugyanaz a DNS-ük.

Nem tudják, ki követte el a gyilkosságot az ikrek közül
Gyilkossággal vádolják az ikreket, de a DNS-vizsgálat nem mutatott egyértelmű eredményt    Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Nem tudják, ki követte el a gyilkosságot az ikrek közül

Franciaországban Samuel és Jérémy Y. ikertestvérek azon öt férfi között vannak, akiket bíróság elé állítottak a 17 éves Tidiane B. és a 25 éves Sofiane M. 2020. szeptember 14-i meggyilkolása, valamint a 2020. október 3-i lövöldözés során, hat ember elleni gyilkossági kísérlet miatt.

A 33 éves egypetéjű ikreket azzal vádolják, hogy összeesküvést szerveztek Tidiane és Sofiane megölésére. A nyomozók DNS-t találtak egy géppuskán, amelyet az októberi lövöldözésnél használtak, és amely az ikrek egyikéhez tartozott. A helyszínelők azonban nem tudták megállapítani, melyik testvérről van szó, mivel mindkettőjük DNS-e azonos.

A Le Parisien szerint az ikertestvérek egypetéjű ikrek, ami azt jelenti, hogy ugyanabból a megtermékenyített petesejtből születtek, és azonos DNS-sel rendelkeznek – ami lehetetlenné teszi a hatóságok számára, hogy különbséget tegyenek közöttük.

Ezen felül a helyi jelentések szerint a rendőrség azzal vádolta az ikreket, hogy a nyomozás során kihasználták azonos megjelenésüket azzal, hogy gyakran cserélgették ruháikat, telefonjaikat és más nyomon követhető tárgyakat.

Ruhákat, telefonvonalakat és személyazonosító okmányokat cseréltek. Nagyon régóta kihasználják a hasonlóságukat a bűnözői karrierjükben. Csak az anyjuk tudná őket megkülönböztetni

- nyilatkozta a bűnügyi brigád főparancsnoka.

A nyomozók térfigyelő kamerák felvételeinek, lehallgatási adatoknak és telefonbeszélgetéseknek az elemzéséhez folyamodtak, hogy pontosan megállapítsák az ikertestvérek kilétét - írja a People.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu