Nagy volt az ijedtség: Bombát dobtak a szalonba, egy 5 éves gyermek is megsérült

Az eset a franciaországi Grenoble belvárosában történt február 6-án, pénteken, helyi idő szerint körülbelül 14:45-kor, mikor két fiatal bombát dobott egy szalonba.

Bombát dobtak a szépségszalonba

A rendőrség szerint hat ember sérült meg, köztük egy 5 éves gyermek. A helyi kormányhivatal közleménye szerint senki sem szorult kórházi ellátásra, a sérülteket a helyszínen látták el.

Jelenleg senkit nem tartóztattak le az ügy kapcsán.

Óriási robbanást hallottam, és három fiatal lány sikoltását, mellettük egy gyerekkel

– mesélte egy helyi üzlettulajdonos.

Gyorsan kimentem az utcára. Olyan volt, mintha egy hatalmas autóbaleset történt volna. Már szinte nem is láttam, mert annyi tűzoltóautó és ember volt ott. Egyáltalán nem volt megnyugtató... Teljes volt a káosz.

A támadás után néhány órával egy videó került fel az internetre. A felvételen az látható, ahogy egy maszkos személy megpróbál bejutni a szalonba, majd úgy tűnik, hogy dob valamit a padlóra, és elfut a felvételt készítő személy kíséretében.

Nagy valószínűséggel az elkövetők osztották meg a videót.

A People értesülései szerint a robbanószer kicsi volt. Feltehetően nem az volt a céljuk, hogy bárkit súlyosan megsebesítsenek, hanem hogy megfélemlítsék az embereket.