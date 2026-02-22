Elon Musknál is gazdagabb lett a nő, azonban homok került a gépezetbe

Egy nő lett a világ leggazdagabb embere, akinek a nettó vagyona százezerszer nagyobb, mint Elon Muské. A kisvállalkozó múlt héten előzte meg Elon Muskot, de a címe egy feltétellel jár.

Egy kávé vásárlása után jött rá, milyen gazdag Fotó: Pexels

Sohasem látott gazdagság köszöntött a nőre

Sophie Downing, egy nottinghami kisvállalkozó, épp egy matcha lattét vásárolt, amikor lenézett a nyugtájára, és hihetetlen felfedezést tett: ő lett a világ leggazdagabb embere.

Sophie az italát egy ajándékkártyáról fizette, amelyet a 200 Degrees Coffee nevű kávézóláncban váltott be. A nyugta szerint a kártyán elképesztő, 63 kvadrillió font maradt, ami váratlanul „kvadrillióssá” tette a brit nőt.

Sokan nehezen tudják elképzelni ezt a számot: az összeg végén 15 nulla található. Ez azt jelenti, hogy Sophie Downing vagyona elméletileg százezerszer nagyobb, mint Elon Muské. Az ajándékkártyája ráadásul körülbelül 670-szeresére növelte a bolygó teljes GDP-jét, ami elképesztő mértékben felülmúlja a világ összes gazdagságát.

Az egyetlen bökkenő, hogy a 63 kvadrillió fontját a nő csak kávéra és süteményekre költheti. Az ajándékkártya sehol máshol nem érvényes, csak a 200 Degrees Coffee nevű kávézóláncban és csakis a kínálatban szereplő termékekre.

A 29 éves nagyon meglepődött, de viccesnek találta a hibát. A szerencsés nő megosztotta a barista meglepő reakcióját is, amikor megtudta, hogy épp most szolgálta ki a világ leggazdagabb emberét.

Nagyon viccesnek találtam. Még soha nem láttam ehhez hasonlót. A pénztáros fickó nagyon zavart volt. Az arca olyan volt, hogy „micsoda?”

A barista ezután visszaadta a nő ajándékkártyáját, hogy nyugodtan próbálja meg elkölteni a hatalmas összeget. Sophie a múlt héten még vissza is ment, hogy megnézze, még mindig gazdag-e és az egyenlege alig változott. Valószínűleg az történhetett, hogy az ajándékkártya értéke helyett a vonalkód számait adták meg egyenlegként - írja az Unilad.