Lebukott az Erste is: óriási biznisz volt az orosz–ukrán háború az osztrák pénzintézetnek

Az Erste Bank soha nem látott profitra tett szert, miközben az európai lakosság megemelkedett energiaárakon és megélhetési költségeken keresztül az orosz–ukrán háború gazdasági következményeit szenvedték el – derül ki az osztrák péntintézet éves jelentéseiből. A csoport profitja 2021 és 2024 között 62 százalékkal emelkedett, a részvényárfolyama pedig két és félszeresére ugrott.

A Shell után lebukott az Erste is: óriási biznisz volt az osztrák pénzintézetnek az orosz–ukrán háború / Fotó: Shutterstock

Lebukott az Erste: óriási biznisz volt az osztrák pénzintézetnek az orosz–ukrán háború

Mindennek különös súlyt ad Orbán Viktor miniszterelnöknek az idei, 27. évértékelőjén elmondott beszéde, amely a szokottnál is keményebb volt. A kormányfő hosszan bírálta a Tisza Párt, Brüsszel és a nemzetközi nagytőke hazánkban is jelen lévő szereplőit, mivel meglátása szerint háborús szövetséget alkotva próbálnak hatalomra kerülni az áprilisi országgyűlési választáson A miniszterelnök név szerint is említette a Shellt, illetve az Erste Bankot, amelyek szerinte nyerészkedtek az elmúlt évek háborús pusztításán.

Ők a halál vámszedői, a háború kutyái

– fogalmazott Orbán Viktor. Az Erste Bankról egyenesen azt állította: nem érdekli őket, hogy évente 400 ezer ember hal meg vagy rokkan meg, „csak pörögjön a kassza, jöjjön a lóvé”.

A Telex már aznap megkereste az osztrák hitelintézetet, amely válaszában közölte: az Erste Bank Hungary Zrt. semmilyen formában nem vesz részt politikai kampányban, és a rá vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartja. Hozzátették továbbá, hogy a bank alapelveivel összhangban elutasít minden háborút és erőszakot - írja a vg.hu.

A pénzintézet érvelésének azonban ellentmondanak a csoport éves jelentései:

míg 2021-ben 1,9 milliárd euró volt a nettó eredményük,

volt a nettó eredményük, 2024-ben már 3,1 milliárd euró, azaz a háborús periódus alatt 1,2 milliárd euróval gyarapodott a hasznuk.

A folytatólagos tevékenységből származó, adózás előtti eredményük még ennél is látványosabban, közel 3 milliárdról 5 milliárd euróra hízott. A legnagyobb ugrást 2023-ban érte el a bank, amikor egyik évről a másikra 37,8 százalékkal nőtt a profitja.

Ráadásul minden esély megvan arra, hogy a 2024-es, abszolút rekordnak számító teljesítményt tavaly felülmúlták, miután a harmadik negyedéves jelentésében az Erste további profitnövekedésről számolt be.

A részvényesek sem panaszkodhatnak: 2022 februárjában a csoport papírjai 43 euró körül mozogtak, 2025 végén viszont már 100 euró felett jegyezték őket. Aki tehát 2022 elején vásárolt Erste-részvényt, az 2025 végére nemcsak a tőkéjét duplázta meg, hanem az azóta kifizetett jelentős osztalékokat is zsebre tehette.