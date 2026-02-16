Ma még lehet jelentkezni a tavaszi érettségi vizsgákra
A május-júniusi vizsgákra február 16-ig lehet leadni a jelentkezéseket. Az érettségizők rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, valamint javító vizsgát is tehetnek majd.
Idén a tavaszi érettségi vizsgaidőszak május 4-től július 1-jéig tart majd. Az írásbeli vizsgákat május 4. és 22. között rendezik meg, az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 3. és 10. között tartják, a középszintű szóbelik június 15. és július 1. között lesznek. Az ezekre való jelentkezés határideje idén február 15-e helyett -mivel az munkaszüneti napra esett- február 16. A jelentkezési határidő elmulasztása esetén a jelentkezést fogadó intézménybe még be lehet nyújtani egy igazolási kérelmet, a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül. Aki ezt is elmulasztja, nem érettségizhet idén. Minden további fontos információ a jelentkezéssel kapcsolatban megtalálható az Oktatási Hivatal weboldalán.
Közel 90 éve fejlesztették ki a műszálat
Wallace H. Carothers 1928-ban kezdte el a kutató munkát és 1932-ben sikerült először a nylont szintetikusan előállítania, majd 1937. február 16-án szabadalmaztatta is az anyagot. A DuPont cég (aki a teflon lakossági elterjesztéséért is felelős) 10 évig dolgozott és 27 millió dollárt költött erre a projektre, mire az első nylon-harisnyákat elő tudta állítani. A nylon elnevezés valószínűleg a Now You Lousy Old Nipponese! (Nesztek, ti tetves vén japánok!) szavak kezdőbetűinek összevonásából keletkezett. Carothers ezzel azt akarta kifejezni, hogy a műszál a valódi japán selyemmel versenyképes lesz.
28 éve indult a leghallgatottabb kereskedelmi rádió
1998. február 16-án indult a Sláger Rádió műsorsugárzása, ami idővel Magyarország leghallgatottabb kereskedelmi rádiójává küzdötte fel magát. 2009-ben a Sláger nem tudta megújítani a országos frekvenciacsomagra korábban elnyert koncesszióját, így 2009. november 19-én a földi analóg műsorszórás befejeződött.
Indul a feltöltődés hete
A Week of Senses vagyis a feltöltődés hete február 16–22. között kerül megrendezésre, több helyszínen is. Az öt érzékszervre épülő programok segítenek kiszakadni a hétköznapokból: a tematikus héten különleges élmények, művészetet és gasztronómiát ötvöző események, valamint exkluzív wellness alkalmak is lesznek. A Széchenyi Gyógyfürdőben például a Főnix szaunában február 16–20. között naponta három alkalommal tartanak majd különleges szaunaszeánszokat szakképzett szaunamesterek vezetésével. További információk a feltöltődés hetéről itt találhatók.
Négy helyszínen várják a véradókat a fővárosban
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 09:00-15:00 óra között pedig az Átrium Park Irodaházban (1134. Budapest, Váci út. 45.)
Visszatér a télies időjárás
A koponyeg.hu szerint hétfőn napos, de kissé felhős idő várható, kis szélmozgással: 17km/h erősségű szél várható. Csapadék nem valószínű, a hőmérséklet pedig napközben nem megy majd 4 fok fölé, éjszaka pedig -2 fok lesz.
A Magyar-Afrika Hét is ma kezdődik
Idén február 16. és 22. között rendezik meg a Magyar-Afrika Hét eseményét, melynek fókuszában az egészségügy áll. Az Afrikáért Alapítvány rendezvényén emellett üzleti, gazdasági, oktatási és kulturális témájú előadások is meghallgathatók lesznek, és még egy izgalmas céglátogatáson is részt vehetnek az érdeklődők. Az eseménynek két helyszín, a Rákóczi úti Danubius Hotel Hungaria és a Hungexpo A pavilonja ad majd otthont. A program regisztrációhoz és belépőjegyhez kötött, további részletek pedig itt olvashatók ezzel kapcsolatban.
