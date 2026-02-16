Ma még lehet jelentkezni a tavaszi érettségi vizsgákra

Idén a tavaszi érettségi vizsgaidőszak május 4-től július 1-jéig tart majd. Az írásbeli vizsgákat május 4. és 22. között rendezik meg, az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 3. és 10. között tartják, a középszintű szóbelik június 15. és július 1. között lesznek. Az ezekre való jelentkezés határideje idén február 15-e helyett -mivel az munkaszüneti napra esett- február 16. A jelentkezési határidő elmulasztása esetén a jelentkezést fogadó intézménybe még be lehet nyújtani egy igazolási kérelmet, a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül. Aki ezt is elmulasztja, nem érettségizhet idén. Minden további fontos információ a jelentkezéssel kapcsolatban megtalálható az Oktatási Hivatal weboldalán.

Ma még lehet jelentkezni a tavaszi érettségire / Fotó: Mediaworks archívum

Közel 90 éve fejlesztették ki a műszálat

Wallace H. Carothers 1928-ban kezdte el a kutató munkát és 1932-ben sikerült először a nylont szintetikusan előállítania, majd 1937. február 16-án szabadalmaztatta is az anyagot. A DuPont cég (aki a teflon lakossági elterjesztéséért is felelős) 10 évig dolgozott és 27 millió dollárt költött erre a projektre, mire az első nylon-harisnyákat elő tudta állítani. A nylon elnevezés valószínűleg a Now You Lousy Old Nipponese! (Nesztek, ti tetves vén japánok!) szavak kezdőbetűinek összevonásából keletkezett. Carothers ezzel azt akarta kifejezni, hogy a műszál a valódi japán selyemmel versenyképes lesz.

28 éve indult a leghallgatottabb kereskedelmi rádió

1998. február 16-án indult a Sláger Rádió műsorsugárzása, ami idővel Magyarország leghallgatottabb kereskedelmi rádiójává küzdötte fel magát. 2009-ben a Sláger nem tudta megújítani a országos frekvenciacsomagra korábban elnyert koncesszióját, így 2009. november 19-én a földi analóg műsorszórás befejeződött.

Indul a feltöltődés hete

A Week of Senses vagyis a feltöltődés hete február 16–22. között kerül megrendezésre, több helyszínen is. Az öt érzékszervre épülő programok segítenek kiszakadni a hétköznapokból: a tematikus héten különleges élmények, művészetet és gasztronómiát ötvöző események, valamint exkluzív wellness alkalmak is lesznek. A Széchenyi Gyógyfürdőben például a Főnix szaunában február 16–20. között naponta három alkalommal tartanak majd különleges szaunaszeánszokat szakképzett szaunamesterek vezetésével. További információk a feltöltődés hetéről itt találhatók.