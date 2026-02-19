RETRO RÁDIÓ

„Európa felett ismét a háború szele lebeg” – katonák futottak a békéért Budapesten

„Ugyan katonák vagyunk, de a békéért futunk” – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerda délután a Budapesti Honvéd Sportegyesület (BHSE) sporttelepén. A Nemzetközi Katonai Sporttanács (CISM) alapításának 78. évfordulója alkalmából rendezett emlékfutáson. A Magyar Honvédség állománya, és a tárcavezető közösen teljesítette a 3200 méteres távot.

2026.02.19.
Katonák és sportolók sorakoztak fel szerda délután a Dózsa György úti sporttelepen, ahol a Nemzetközi Katonai Sporttanács (CISM) alapításának 78. évfordulója alkalmából rendeztek emlékfutást. A 3200 méteres, kötelékben teljesített síkfutás egyben üzenet is volt: a békéért álltak rajthoz a résztvevők. 

emlékfutáson vett részt Szalay-Bobrovniczky Kristóf
 A miniszter hangsúlyozta: a mai esemény üzenete aktuálisabb, mint valaha. Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra figyelmeztetett, hogy a kontinens helyzete megváltozott, és „Európa felett ismét a háború szele lebeg” Fotó: Tumbász Hédi / ripost

A bajtársiasság mint iránytű - Emlékfutás

A rendezvénynek a Budapesti Honvéd Sport Egyesület sportlétesítménye adott otthont, ahol a megnyitót követően a program egy közös bemelegítéssel folytatódott, amelyet az MH Sportszázad profi katonasportolói vezényeltek le. Ezt követte az esemény fő attrakciója: a 3200 méteres síkfutás. Beszédet mondott továbbá Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aki felidézte, hogy 1948. február 18-án alapították meg a Nemzetközi Katonai Sporttanács-ot, amelynek évfordulóján világszerte közös futással emlékeznek meg a katonák. A kezdeményezés célja, hogy a sporton keresztül építsenek hidat a nemzetek katonái között. A szervezet jelmondata – „Sport, bajtársiasság és béke” a miniszter szerint ma is érvényes zsinórmérték a Magyar Honvédség számára. 

Minden katona sportoló is egyben. Ez a szellem, amely a bajtársiasságban megjelenik, elengedhetetlen a mindennapi szolgálatban, és alapja annak az összetartásnak, amellyel garantálni tudjuk a magyar emberek biztonságát

 – fogalmazott a miniszter. A távot a katonai egységek tagjai kötelékben teljesítették, szimbolizálva az egységet és a fegyelmet. A rendezvény során Szalay-Bobrovniczky Kristóf maga is csatlakozott a futókhoz, és sportfelszerelésbe öltözve, a honvédekkel együtt futotta le a kijelölt távot.  

A budapesti emlékfutás nemcsak egy évfordulóról szólt, hanem egy világos üzenetről is: a béke megőrzése közös ügyünk Fotó: Tumbász Hédi / ripost

Magyarország érdeke a béke 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, Magyarország történelme során súlyos árat fizetett a háborúkért, ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy hazánk kimaradjon a fegyveres konfliktusokból. Tehát miközben a kormány politikai és diplomáciai szinten küzd a békéért, a katonák a sport eszközével üzenik meg a világnak, hogy hazánk ki akar maradni a háborúból. 

 

