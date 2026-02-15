RETRO RÁDIÓ

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ukrajna uniós csatlakozásával megérkezne hozzánk a háború!

Orbán Viktor miniszterelnök február 14-én tartotta meg évértékelő beszédét a Várkert Bazárban. A helyszínen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is nyilatkozott a Borsnak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 13:33
Módosítva: 2026.02.15. 13:35
Szalay-Bobrovniczky Kristóf ukrajna Évértékelő 2026 háború

Orbán Viktor miniszterelnök február 14-én tartotta meg évértékelő beszédét a Várkert Bazárban. A helyszínen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter elmondta a Borsnak, hogy a brüsszeli érdeket kiszolgáló Tisza Párt miért akarja leváltani a mostani kormányt.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
 Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Fidesz Évértékelőjén 2026.02.14-én / Fotó: Kovács  Dávid

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: nem engedjük Magyarországot belesodródni a háborúba

Azért akarják leváltani ezt a kormányt, mert ez a kormány világossá tette, nem enged, nem ad pénzt Ukrajnának Brüsszelen keresztül. Nem fogja megengedni, hogy Magyarország belesodródjon ebbe a háborúba. Megvédi azokat az értékeket, amit az elmúlt 16 évben felépített

- nyilatkozta a honvédelmi miniszter.

Hozzátette:

Azon dolgoznak, hogy megszabaduljanak tőlünk végre, mert ez az érdeke a Brüsszelieknek, aki eldöntötte a háborút. Ez az érdeke Kijevnek, aki be akar kerülni. Hamarabb és mindenféle feltétel teljesítése nélkül az Európai Unióba. Azzal együtt meg is érkezne hozzánk a háború.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu