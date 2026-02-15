Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ukrajna uniós csatlakozásával megérkezne hozzánk a háború!
Orbán Viktor miniszterelnök február 14-én tartotta meg évértékelő beszédét a Várkert Bazárban. A helyszínen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is nyilatkozott a Borsnak.
Orbán Viktor miniszterelnök február 14-én tartotta meg évértékelő beszédét a Várkert Bazárban. A helyszínen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter elmondta a Borsnak, hogy a brüsszeli érdeket kiszolgáló Tisza Párt miért akarja leváltani a mostani kormányt.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: nem engedjük Magyarországot belesodródni a háborúba
Azért akarják leváltani ezt a kormányt, mert ez a kormány világossá tette, nem enged, nem ad pénzt Ukrajnának Brüsszelen keresztül. Nem fogja megengedni, hogy Magyarország belesodródjon ebbe a háborúba. Megvédi azokat az értékeket, amit az elmúlt 16 évben felépített
- nyilatkozta a honvédelmi miniszter.
Hozzátette:
Azon dolgoznak, hogy megszabaduljanak tőlünk végre, mert ez az érdeke a Brüsszelieknek, aki eldöntötte a háborút. Ez az érdeke Kijevnek, aki be akar kerülni. Hamarabb és mindenféle feltétel teljesítése nélkül az Európai Unióba. Azzal együtt meg is érkezne hozzánk a háború.
