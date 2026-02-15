Bombariadó Budapesten: ki kellett üríteni a Kongresszusi Központot

Szombat este rémisztő dolog történt, ugyanis bombafenyegetés miatt azonnal ki kellett üríteni a fővárosi Kongresszusi Központot, ahol éppen egy nagyszabású borkóstoló rendezvényt tartottak. Körülbelül 2 ezer embert tereltek az utcára, nem sokkal később pedig bombakereső kutyákkal vonult ki a rendőrség a helyszínre.

Bombariadó Budapesten / Illusztráció: Gé

A hatóságok végül nem találtak robbanószerkezetet a fővárosi Kongresszusi Központban, vagyis a bombafenyegetés hamis volt, így az esemény tovább folytatódott. A rendezvény szervezője elmondta, hogy nem ez volt az első hasonló eset, ugyanis tavaly is ez történt – írja a Blikk.