RETRO RÁDIÓ

Bombariadó Budapesten: ki kellett üríteni a Kongresszusi Központot

Bombafenyegetés zavarta meg a nagyszabású borkóstolót.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 07:41
bombafenyegetés Kongresszusi Központ rendőrség

Szombat este rémisztő dolog történt, ugyanis bombafenyegetés miatt azonnal ki kellett üríteni a fővárosi Kongresszusi Központot, ahol éppen egy nagyszabású borkóstoló rendezvényt tartottak. Körülbelül 2 ezer embert tereltek az utcára, nem sokkal később pedig bombakereső kutyákkal vonult ki a rendőrség a helyszínre.

rendőrség
Bombariadó Budapesten / Illusztráció: Gé

A hatóságok végül nem találtak robbanószerkezetet a fővárosi Kongresszusi Központban, vagyis a bombafenyegetés hamis volt, így az esemény tovább folytatódott. A rendezvény szervezője elmondta, hogy nem ez volt az első hasonló eset, ugyanis tavaly is ez történt – írja a Blikk.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu