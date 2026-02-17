Egyre több német költözik hazánkba a biztonság miatt

A biztonság és a kiszámíthatóság miatt egyre többen hagyják el Németországot és választják új otthonuknak Magyarországot. A jelenségről Bakondi György a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt a TV2 Mokka című műsorában. Egy német fiatal is így döntött, aki a német köztelevíziónak azt mondta: „szerinte Németország elveszíti saját kulturális karakterét”. A miniszterelnök főtanácsadó hangsúlyozta: nem egy elszigetelt történetről van szó. Az adatok és a médiabeszámolók alapján egyre több nyugat-európai állampolgár — főként németek — települ át Magyarországra.

Nincs közbiztonság: illegális bevándorlók randalíroztak Párizs utcáin az Afrika-kupa döntője után / Fotó: NurPhoto / AFP

A közbiztonság a fő vonzerő

Ezzel párhuzamosan sok olyan magyar is van, aki korábban Svédország, Németország vagy Franciaország területén élt, és most a hazatérést fontolgatja. A háttérben Bakondi György a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint jelentős részben belbiztonsági okok állnak: sokan tarthatatlannak érzik az illegális migrációval összefüggő helyzetet nyugati hazájukban.

A fiatal német férfi az interjúban azt is jelezte, hogy nem tervezi a visszaköltözést. A nagy létszámú illegális bevándorlás és a liberális migrációs politika következményei Nyugat-Európában egyre több ember számára kézzelfoghatók.

Magyarország ezzel szemben az elmúlt évtizedben jelentős lépéseket tett a belbiztonság megerősítésére és az illegális migráció visszaszorítására. Ennek eredménye a mindennapi életben is érzékelhető: sok külföldi számára külön élményt jelent, hogy sötétedés után is biztonságban érzik magukat az utcákon.

- hívta fel a figyelmünket Bakondi György a Mokkában.

Évente mintegy négyezer német költözik Magyarországra. Bár ez nem kiugró szám, de az érkezők jelentős része nyugdíjas, akik számára a közbiztonság és a kiszámítható életkörülmények a legfontosabb szempontok.

Mit mutatnak a statisztikák?

A német köztelevízió riportja arra is kitért, hogy bizonyos, migránsokhoz köthető bűncselekmények száma csökkent Németország területén. A belbiztonsági főtanácsadó szerint azonban az egyes statisztikai adatok önmagukban nem adnak teljes képet.