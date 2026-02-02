A tiszás uszítás eredménye: megverték a roma informátort
A rendszerváltás óta nem történt olyan, amit most a Tisza Párt előidézett. Elfogyott Magyar Péterék politikai töltete, ezért az erőszakhoz folyamodtak. Cigányokat uszítanak cigány ellen és cigányokat uszítanak a magyarok ellen. Ennek azonban egészen biztosan nem lesz jó vége.
A Ripost írja, hogy balhézó és fenyegetőző romák jelentek meg a múlt héten Lázár János lakossági fórumán, a gyöngyösi Lázárinfón. Mint később egy szintén roma származású informátor Pócs Jánosnak, a Jászság országgyűlési képviselőjének elmondta: a tiszás Csík Miklós húszezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elmentek balhézni vele az eseményére.
Miután az informátor vallomásáról beszámolt Pócs János, hétfőn újabb megdöbbentő fordulatot vett az eset. Az országgyűlési képviselő a Facebookon jelentette be, hogy az informátorára rátámadtak és meg is verték. Pócs azt írta, hogy az elkövetők a tiszás Csík Miklós és családtagjai voltak.
Csík Miklós nemcsak közös fotón szerepel a Tisza Párt vezetőjével, de egyszer még ajándékot is vitt neki.
Orbán Viktor: ilyen nem fordult elő 1990 óta
Orbán Viktor is reagált a Tisza Párt gyűlöletkampányára, a Facebookra feltöltött videójában úgy fogalmazott:
20 000 plusz benzinpénz. Szégyen!
A tiszások szeretetországról papolnak, de közben fizetett bűnbandákat küldenek fideszes fórumokra. Észnél kell lenni a kampány hátralevő részében, ne üljünk fel a tiszás provokációnak!
A kormányfő szerint ilyen 1990 óta – vagyis amióta demokrácia van – nem fordult elő Magyarországon. Orbán Viktor a felháborodásának adott hangot, hogy a választáson induló egyik párt bűnözőket toborzott bandába, és ráküldte őket az ellenfele egyik vezető politikusára és az ott összegyűlt fideszesekre.
Baj lesz, ha a tiszások cigányokat uszítanak cigányok és magyarok ellen
A szombati hatvani Háborúellenes Gyűlésen is szóba került ez az eset, Orbán Viktor akkor azt mondta:
És még csak 72 napra vagyunk a választástól. Álljunk meg egy pillanatra, üzenjük meg a tiszásoknak, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, és ne uszítsák a cigányokat a magyarok ellen, mert abból baj lesz. Magunkat meg figyelmeztessük arra, hogy ne üljünk föl semmilyen provokációra, hanem szépen, higgadtan, nyugodtan, ahogy én is próbálom, tekintsük át ezeket a nehéz kérdéseket, és találjuk meg a közös válaszokat
– figyelmeztetett a kormányfő.
