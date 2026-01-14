"Bármilyen akadály legyőzhető" – még az Exatlon sztárja is a súlyos beteg Zsombit segíti

Zsombi a Hatvantól nyolc kilométerre lévő Nagykökényesen él az édesanyjával, és különleges betegséggel küzd, mely leginkább az Esőember című film főszereplőjének betegségéhez hasonlít.

Nagyon jól sikerült a hatvani karácsonyi focikupa, amit az FC Hatvan szervezett. A kihelyezett adománygyűjtő dobozban 230 ezer forint jött össze Zsombinak Fotó: olvasói

Kiss-Nagy Zsombor agya nem úgy működik, mint a legtöbb emberé. Bizonyos szempontból kimagasló teljesítményekre képes, miközben alapvető dolgokkal nincs tisztában. Betegségére, a Komplex Kortikális Diszpláziára és az egyéb, agyi malformációkra a születése után egy ultrahangos vizsgálat során derült fény. Zsombi állapota a rendszeres fejlesztéseknek köszönhetően folyamatosan javul. Édesanyja alapítványt hozott létre, hogy a megnövekedett költségeket fedezni tudja.

Sokan álltak Zsombi mellé

Az elmúlt évek során sokan álltak Zsombi mellé. Még az év utolsó napjaiban is focitornát rendeztek Hatvanban, melynek bevételével a gyermek gyógykezeléseit támogatták.

Zsombiért rúgtuk a bőrt december 30-án a jótékonysági gálameccsen, amely egyben figyelemfelhívás is volt a fogyatékossággal élő embertársainkra. A célunk az volt, hogy megmutassuk az embereknek, hogy összefogással bármilyen akadály legyőzhető

– emlékszik vissza az Exatlon játékosa, Kása András Fater, aki a döntő előtt egy barátságos meccsen játszott Zsombiért.

Közel negyedmillió gyűlt össze a beteg kisfiúért

Fater elhozta az exatlonos mezét is, amit licitre bocsájtottak, és 30 ezer forintért ment el. A négynapos rendezvényen több, mint negyven csapat vett részt. Zsombi az esemény utolsó napján megnézte a mérkőzést, amit érte játszottak

– mondja Kiss Brigitta, aki nagyon örül, hogy ennyien melléjük álltak a Zsombi gyógyulásáért vívott küzdelmükben.

Fater elhozta az exatlonos mezét is, amit licitre bocsájtottak, és 30 ezer forintért kelt el Fotó: olvasói fotó

Az alapítványunk használt farmerekből készít táskákat, és különböző kiegészítőket. Tavaly azonban nehéz évet zártunk, csak a Váci Világi Vigalom volt nyereséges, a többi vásár sajnos nem hozta meg a hozzá fűzött reményeket. Idén a Sziget fesztiválra szeretnék kimenni az alapítvány standjával. Ahol nem csak árulni szeretnénk, hanem bemutatni Zsombit, és a fenntartható jövőt népszerűsíteni workshopokon

– zárja a beszélgetést az édesanya, aki bízik benne, hogy idén nagyobb sikerük lesz, és több pénzt tud Zsombi fejlesztéseire fordítani.