Ezt rejti a titokzatos világvége bunker! Túlélne egy globális katasztrófát is!

Az építmény 25 éves már. A világvége bármikor elérkezhet jobb felkészülni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 21:00
világvége világvégebunker felkészülés titokzatos katasztrófa

A világ sok mindenen ment keresztül a világvége bunker megépítése óta, amely már 25 éve létezik. Talán meglep majd, mit rejt ez a titokzatos rejtekhely, amelyről oly kevesen tudnak.

világvége
A világvége sok formában elérkezhet, nem árt felkészültnek lenni Fotó: freepik.com / Illusztráció

Világvége bunker tele magvakkal? 

Amikor az emberek saját világvége bunkereket építenek, felkészülve a katasztrofális eseményre, jellemzően elsősegélynyújtó eszközöket, konzerveket és más tartós élelmiszereket, zseblámpát és áramforrásokat halmoznak fel.

Ami viszont ebben a trezorban van, az talán nem olyasmi, amire gondoltál vagy belefoglaltad volna valaha a világvége terveidbe. Ezek pedig a magvak, igen. 

2000-ben indult a Millenium Magbank projekt, amelynek keretében egy hatalmas trezort helyeztek el egy sussexi (Anglia) mezőn. 25 évvel később a trezor, ma már 40 ezer különböző növényfaj hatalmas, 2,5 milliárd magjának ad otthont. A Kew Gardens szerint ez a gyűjtemény 275 partnertől származik 100 különböző országból.

Az értékes magokat őrző trezor a Wakehurst vad botanikus kertje alatt található és a Kew-i Királyi Botanikus Kert kezeli. Noa Leach, a BBC Science Focus munkatársa nem rég személyesen is láthatta a trezort és, hogy milyen magvak vannak benne.

A magok pontos száma nem ismert, de az itt dolgozó tudósok becslése szerint több mint 6,6 tonna mag található a boltozatban, amely három teniszpályányi területet foglal el

- idézi az Unilad szavait.

„A magok mérete a majdnem ökölnyi nagyságútól (az Hyphaene thebaica pálma 8,5 cm széles termése) a mikroszkopikusig terjed: a kínai orchidea magjai mindössze 0,07 mm szélesek – ami egy emberi hajszál vastagságának felel meg. Némelyikből csak tucatnyit, másokból milliókat őriznek” - mondta.

A magokat mínusz 20 celsius fokon tartják, ez a hőmérséklet pedig segít a trezornak szuszpendált állapotban tartani a magokat, ami azt jelenti, hogy az elvetéskor készen állnak és csíráznak. Mikor a trezort létrehozták nem volt teljesen világos, mire kellhet majd, de Charlotte Lusty a maggyűjtemény vezetője szerint azóta több miniválság is történt.

Még ennél is fontosabb, hogy a szemünk láttára veszítjük el a sokféleséget – fákat és virágokat veszítünk el anélkül, hogy igazán észrevennénk

- mondta Charlotte.

A tüzek és áradások okozta pusztítás miatt, fokozatos hanyatlás tapasztalható. A fenyegetések közé tartozik az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és háborúk, amely számos növényfajt a kihalás szélére sodor, de abban reménykednek, hogy a Millenium Bank megállíthatja ezt. Erre példa is volt már, mikor 2019-2020-as ausztrál erdőtüzek után használták a magvakat.

A BBC Science Focus szerint 12 évvel a tűzvész előtt, az Adelaide-i Dél-Ausztrál Vetőmagmegőrzési Központ több ezer magot gyűjtött össze, hogy a trezorba helyezzék. Az ausztrál erdőtüzek után ezeket a magvakat felhasználták Ausztrália megtizedelt részeinek helyreállítására.

 

