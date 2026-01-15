Ki építette ezt a hó-Unicumot? – keresik az alkotót!

Unicum rajongó lehet az a kreatív budapesti lakos, aki hóból készített egy hatalmas Unicum szobrot. Az egyedi hószoborról csak egy kép kering az interneten, de sem az alkotóról, sem a szobor pontos helyéről nincsen további információ. Segíts megkeresni!

Ennek az Unicum palacknak az alkotóját keresik! Fotó: Facebook

Nemcsak a kíváncsi emberek keresik az alkotót. Nemrég ugyanis nem mindennapi felhívás jelent meg a közösségi médiában, amit maga Zwack Sándor tett közzé. A poszt arról szól, hogy a különleges hóalkotás készítőjét próbálja megtalálni és személyesen szeretné megköszönni a kreatív gesztust. A posztban így fogalmazott:

Felhívás! Aki ezt a remekművet készítette, legyen szíves, jelentkezzen nálam. Szeretném meghálálni! Köszönöm szépen.

A felhíváshoz egy fotót is mellékelt az alkotásról, ami nem mást, mint egy hóból megformázott Zwack Unicum palackot ábrázol, arányosan kialakítva, részleteiben is felismerhetően, még a címke helyét is kidolgozva. Ugyanakkor probléma, hogy a művész és az alkotás pontos helye ismeretlen. Valószínűleg valahol a második kerületben van – árulta el lapunk kérdésére Zwack Sándor. Csupán ennyi információ áll rendelkezésre, többet nem tudni az alkotásról.

Az Unicum igazi ikonikus magyar márka, ezért valószínűleg az, aki hóból is Unicumot készített, az bizony igazi rajongó

Ez a történet így már nemcsak egy jópofa téli geg, hanem egy valódi közösségi sztori: egy ismeretlen alkotót kell megtalálni. Segítsünk megtalálni a művészt! Ha te készítetted a hó-Unicumot vagy tudod, ki áll mögötte, jelentkezz a [email protected] e-mail címen! Ha felismered a helyszínt, vagy bármilyen információval tudsz szolgálni az alkotó megtalálásában, azt is jelezd! Lehet, hogy néhány megosztás választja el az alkotót attól, hogy személyesen kapjon köszönetet azért, hogy egy kis kreativitást és jókedvet vitt a havas Budapestre – pont abban a szellemben, ahogyan az Unicum üzenete is szól: Csak pozitívan.



