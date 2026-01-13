Hóembert akart, iglút épített egy hevesi férfi

A Heves vármegyei Adácson történt valami egészen különleges: Miksi Zoltán megirigyelve az eszkimókat, iglút azaz jégházikót épített magának a saját kertjében. A 3,5 méter magas kupolás építmény azért készült el, mert Zoltán túl „snassznak” tartotta a hóember építést.

Adács büszkesége Zoltán és az Iglú Fotó: Miksi Zoltán

Iglú a magyar kertben

Az Óbudai Egyetem gépészmérnök-hallgatója gondolt egyet, és épített egy iglút, azaz egy eszkimó házikót. Rá se keresett az Interneten, csak nekilátott. „Mi az nekem?” – gondolta Zoltán.

Nem néztünk utána, nem nagy ördöngösség, csak a téglákat kell egymásra pakolni. Elkezdtük legyártani a téglákat és egymás tetejére pakoltuk, adva nekik egy dőlésszöget

– mesélte Zoltán, aki a hevesi hidegben sem riadt vissza a munkától. Öt nap alatt építették fel a különleges építményt, mely 3,5 méter magas lett, falai 30 centiméter vastagok, és 263 kockából áll, az Iglú a természet adta anyagokból készült.

A képen az iglú, ahogy várja a másnap befejezését Fotó: Miksi Zoltán

A környékbeliek is ámulnak az alkotáson, a szomszédok és a helyi óvoda is naponta csodálja meg a különleges építményt. Zoltán és öccse mindennap dolgoztak rajta, csak akkor álltak meg, amikor a mínusz 10 fokban nem tudták folytatni a munkát. „Napi ötször kellett kesztyűt cserélni, és gyártani és gyártani végeszakadatlanul a téglákat és az „eszkimó maltert”.

Eszkimó malternek neveztük el a kötőanyagot, ami hó és víz keverékéből állt. A sima hó nem kötötte meg rendesen a téglákat. Őszintén szólva, nem gondoltam, hogy ez ekkora meló lesz, mondtam is magamnak, miért kellett nekem ilyen nagyot tervezni?

- meséli nevetve Zoltán.

Itt már nem lehetett visszalépni, a méret adott volt Fotó: Miksi Zoltán

Az iglú kész lett, kivilágítást is kapott, és fel is lett avatva, nem is akárhogy. Autentikusan.

Van egy rokonunk, aki régi tárgyakkal foglalkozik. Szereztem tőle eszkimó ruhákat, és beöltöztünk. A szüleimet is rávettem, hogy legalább a fotóra vegyék fel a szőrmekabátot, sapkát, és csizmát. Aztán este ott is aludtunk az öcsémmel

- mondja izgatottan az iglú építője.

Család az Iglúban Fotó: Miksi Zoltán

Zoltán azt mondja, féltek, hogy ne legyen túl meleg.

Rétegesen felöltöztünk vittünk be szőnyeget, párnákat, de azt nem mondom, hogy nem fáztunk. Féltünk, hogy ne legyen túlságosan meleg, nehogy elolvadjon a művünk. Bent körülbelül nulla fok volt, kint mínusz 8

– meséli a fiatal.