A Tisza alelnöke beismerte: óriási lehetőséget látnak Ukrajna támogatásában
A Tisza Párt egyértelműen előrébb helyezi Ukrajna érdekeit Magyarországénál, de Ukrajna is érdekelt, hogy egy olyan kormánya legyen Magyarországnak, amely támogatja a gyorsított csatlakozását. Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke olyan elemzésre hivatkozott, amellyel tovább mélyíti a Tisza Párt Ukrajnához való kötődését.
Mindig tartalmaz érdekes fordulatokat, ha egy tiszás megszólal. Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke tovább erősítette azt, hogy a pártja több szálon is kötődik Ukrajnához. Egy olyan szervezet elemzésével akarta igazolni Ukrajna támogatásának lehetőségeit, amely a 2022-es választásokat is próbálta befolyásolni.
Tarr Zoltán: "Ha Magyarország célzottan bekapcsolódik, cégeink profitálhatnak"
A brüsszeli elvárások szerint Magyarországnak több, mint 9 milliárd dollárt (~3000 milliárd forintot) kellene költenie, hogy Ukrajna gazdaságát újraépíthessék. Az is kiderült, hogy ez családonként 1,3 millió forintot jelentene.
Bár ehhez rengeteg olyan intézkedést kellene eltörölni, amely a magyar embereket segíti, a Tisza Párt számára mások a prioritások. Egy háborúban levő ország anyagi támogatása nem a magyaroktól elvett pénz, hanem óriási lehetőségeket rejt. A baloldali párt alelnöke legalábbis így gondolja.
Egy realisztikusabb elemzés, ami elismeri az újjáépítés hatalmas költségeit, de az óriási lehetőségeket is, amik rejlenek benne: a régiós országok cégei logisztikai hubokká válhatnak, új piacok nyílnak építészetben, energiában, infrastruktúrában. Ha Magyarország célzottan bekapcsolódik (pl. régiós vagy szektorspecifikus projektekkel, mint a szlovákok az energia-interkonnektorral), cégeink profitálhatnak, erősödhet a régiós összekapcsoltság és a gazdasági növekedés.
– írja Facebook posztjában Tarr Zoltán.
Az elemzés, amelyről Tarr beszél, az amerikai German Marshall Fund (GMF) oldalán elérhető, amelyet az alelnök be is csatolt a bejegyzése alá. Ez egy washingtoni székhelyű elemzőintézet, melynek egyik támogatója a Soros György nevével fémjelzett Open Society Foundations.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal egy korábbi jelentéséből az is kiderül, hogy a GMF a Biden-kormányzat alatt a demokraták által külföldi beavatkozásra használt egyik fő szervezete volt. Ezen a szervezeten keresztül a 2022-es választások előtt 12,361 millió dollárt gurítottak balliberális pártoknak és álcivil szervezeteknek Magyarországon, Lengyelországban és Bulgáriában. A cél mindhárom országban és minden esetben a választások rejtett befolyásolása volt.
Az elemzés és Tarr Zoltán sem számol be arról, hogy Ukrajna támogatásával Magyarország rengeteg pénztől elesne, egyúttal olyan intézkedések lépnének életbe, mint az otthonteremtési program, a 13. és 14. havi nyugdíj, a családi adókedvezmények, valamint a rezsicsökkentés eltörlése, a személyi jövedelemadó és a társasági adó emelése, a kórházak bezárása, továbbá a vagyonadó bevezetése.
A Tisza Párt Ukrajnához való kapcsolódását bizonyítja Ceber Roland, az "ukrán testvér" közéleti tevékenysége is, valamint az is, hogy a több ezer adatot kiszivárogtató Tisza Világ applikációt is ukrán fejlesztők állították össze.
A magyar érdekek mindenesetre továbbra is háttérben maradnak a Tisza Párt szemében. A párt elnöke, Magyar Péter is mindössze annyit mondott, hogy "egy kis szuverenitásunkról le kell mondani"
Nem csupán azt ismerte be Tarr, hogy ha mindent elmondanának, megbuknának, de most már azt is egyértelműen kijelentette, hogy a Tisza Párt másodlagosnak tartja Magyarország sorsát.
