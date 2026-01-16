A Tisza alelnöke beismerte: óriási lehetőséget látnak Ukrajna támogatásában

Mindig tartalmaz érdekes fordulatokat, ha egy tiszás megszólal. Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke tovább erősítette azt, hogy a pártja több szálon is kötődik Ukrajnához. Egy olyan szervezet elemzésével akarta igazolni Ukrajna támogatásának lehetőségeit, amely a 2022-es választásokat is próbálta befolyásolni.

Tarr Zoltán szerint Ukrajna támogatása óriási lehetőségeket rejt. Fotó: Purger Tamás /

Tarr Zoltán: "Ha Magyarország célzottan bekapcsolódik, cégeink profitálhatnak"

A brüsszeli elvárások szerint Magyarországnak több, mint 9 milliárd dollárt (~3000 milliárd forintot) kellene költenie, hogy Ukrajna gazdaságát újraépíthessék. Az is kiderült, hogy ez családonként 1,3 millió forintot jelentene.

Bár ehhez rengeteg olyan intézkedést kellene eltörölni, amely a magyar embereket segíti, a Tisza Párt számára mások a prioritások. Egy háborúban levő ország anyagi támogatása nem a magyaroktól elvett pénz, hanem óriási lehetőségeket rejt. A baloldali párt alelnöke legalábbis így gondolja.

Egy realisztikusabb elemzés, ami elismeri az újjáépítés hatalmas költségeit, de az óriási lehetőségeket is, amik rejlenek benne: a régiós országok cégei logisztikai hubokká válhatnak, új piacok nyílnak építészetben, energiában, infrastruktúrában. Ha Magyarország célzottan bekapcsolódik (pl. régiós vagy szektorspecifikus projektekkel, mint a szlovákok az energia-interkonnektorral), cégeink profitálhatnak, erősödhet a régiós összekapcsoltság és a gazdasági növekedés.

– írja Facebook posztjában Tarr Zoltán.

Az elemzés, amelyről Tarr beszél, az amerikai German Marshall Fund (GMF) oldalán elérhető, amelyet az alelnök be is csatolt a bejegyzése alá. Ez egy washingtoni székhelyű elemzőintézet, melynek egyik támogatója a Soros György nevével fémjelzett Open Society Foundations.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal egy korábbi jelentéséből az is kiderül, hogy a GMF a Biden-kormányzat alatt a demokraták által külföldi beavatkozásra használt egyik fő szervezete volt. Ezen a szervezeten keresztül a 2022-es választások előtt 12,361 millió dollárt gurítottak balliberális pártoknak és álcivil szervezeteknek Magyarországon, Lengyelországban és Bulgáriában. A cél mindhárom országban és minden esetben a választások rejtett befolyásolása volt.