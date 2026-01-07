RETRO RÁDIÓ

Szívszaggató sorok: elbúcsúzott Tarr Bélától a lánya

Hatalmas veszteség érte a magyar filmipart. 70 éves korában elhunyt Tarr Béla.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.07. 08:20
elhunyt tarr béla lánya

Elhunyt Tarr Béla nemzetközi hírű, Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező. A rendező a 2025-ben irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Krasznahorkai László több ismert művét, így a Sátántangót, a Werckmeister harmóniákat és a A torinói ló című alkotását is vászonra vitte. Filmjei újra és újra ugyanazt a nyugtalanító kérdést tették fel: maradt-e még bennünk méltóság és együttérzés. Ez pedig a mai világ egyik legfontosabb témaköre. 

Elhunyt Tarr Béla
Elhunyt Tarr Béla / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Tarr Béla: szívszaggató sorokkal búcsúzott a lánya

A néhai rendező nevelt lánya, Gáborjáni Réka közösségi oldalán szívszorító szavakkal emlékezett meg az elhunyt hírességről:

„Letaglózva és mély gyásszal írom, hogy ma hajnalban hosszú és súlyos betegség után Béla meghalt. Az utolsó heteiben végig vele voltunk, és fájdalmaiban osztozva fogtuk a kezét. Számomra ő persze nem csak egy felmérhetetlen kaliberű filmrendező, hanem 7 éves korom óta nevelőapám is. Múlt időben nem tudok még róla szólni. Egyébként sem tudok szólni - de azt szeretném saját magam, és Anyukám, Hranitzky Ágnes, ill. a család nevében kérni, hogy ezekben a nehéz napokban nyilatkozattételért ne keressenek minket. A részvétnyilvánításokra sem tudok-tudunk most egyelőre reagálni. Köszönjük a megértést!”

– olvasható a gyászbejegyzésben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu