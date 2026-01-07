Szívszaggató sorok: elbúcsúzott Tarr Bélától a lánya

Elhunyt Tarr Béla nemzetközi hírű, Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező. A rendező a 2025-ben irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Krasznahorkai László több ismert művét, így a Sátántangót, a Werckmeister harmóniákat és a A torinói ló című alkotását is vászonra vitte. Filmjei újra és újra ugyanazt a nyugtalanító kérdést tették fel: maradt-e még bennünk méltóság és együttérzés. Ez pedig a mai világ egyik legfontosabb témaköre.

Elhunyt Tarr Béla / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Tarr Béla: szívszaggató sorokkal búcsúzott a lánya

A néhai rendező nevelt lánya, Gáborjáni Réka közösségi oldalán szívszorító szavakkal emlékezett meg az elhunyt hírességről:

„Letaglózva és mély gyásszal írom, hogy ma hajnalban hosszú és súlyos betegség után Béla meghalt. Az utolsó heteiben végig vele voltunk, és fájdalmaiban osztozva fogtuk a kezét. Számomra ő persze nem csak egy felmérhetetlen kaliberű filmrendező, hanem 7 éves korom óta nevelőapám is. Múlt időben nem tudok még róla szólni. Egyébként sem tudok szólni - de azt szeretném saját magam, és Anyukám, Hranitzky Ágnes, ill. a család nevében kérni, hogy ezekben a nehéz napokban nyilatkozattételért ne keressenek minket. A részvétnyilvánításokra sem tudok-tudunk most egyelőre reagálni. Köszönjük a megértést!”

– olvasható a gyászbejegyzésben.