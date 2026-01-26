„Egy percre meghaltam a szülés után – ezt láttam és ezt éreztem”

A szülésre egy gyermekkórházban került sor, mivel a babánál már a méhen belül bélelzáródást diagnosztizáltak, ami miatt közvetlenül a világra jövetele után műtétre volt szükség. Hannah-nál emellett méhen belüli növekedési elmaradást is megállapítottak, ami azt jelenti, hogy a magzat lassabban fejlődik az átlagosnál. Mindkét terhességét érintette ez az állapot: első fia mindössze 2,2 kilogrammal, második gyermeke pedig 2,5 kilogrammal született.

A kétgyermekes édesanya rendkívül komplikált szülésen esett át második babájánál

Fotó: Anastasiia Chepinska/unsplash.com/Képünk illusztráció

A problémák azonban csak a szülés után kezdődtek igazán

„Hajnali 1:33-kor indult be a szülés, és akkor még minden rendben volt. Normálisan véreztem, járkáltam, mintha semmi gond nem lenne. Körülbelül tíz órával később kezdődött a baj” – mesélte.

Délelőtt a koraszülött intenzív osztályon volt a babájával, amikor erős görcsöket érzett. A mosdóban nagy véralvadékokat tapasztalt, ami megijesztette, mert mindenhol figyelmeztetések voltak kiírva arra, hogy tojásnál nagyobb alvadék esetén azonnal szólni kell az orvosnak.

Értesítette az egyik nővért, aki megvizsgálta, majd visszakísérte a babához. Nem sokkal később azonban Hannah minden addiginál erősebb fájdalmat érzett – írja a Mirror.

Olyan volt, mint semmi más életemben – rosszabb, mint a vajúdás.

Megkérte a férjét, hogy azonnal vegye el tőle a babát, mert érezte, hogy nagy baj van. Az ultrahangvizsgálat során az orvosok úgy vélték, hogy méhlepény-maradvány maradhatott a méhében, amit el kellett távolítani. A beavatkozást másodszor is meg kellett ismételni, mivel Hannah továbbra is elviselhetetlen fájdalmakat érzett.

Rövid idő múlva újra erősen vérezni kezdett. Jelezte a nővéreknek, hogy „valami nagyon nincs rendben”. Ekkor hirtelen mintegy húsz ember rohant be a kórterembe, és minden elmosódott körülötte.

Vannak képek, amik teljesen tiszták, mások meg homályosak. A férjem mellettem állt, majd hirtelen elvitték mellőlem. Nem értettem, mi történik.

Elmondása szerint az ágyon fekve a szoba másik felében lévő vizes palackját nézte, és arra gondolt, mennyire szomjas. Ekkor már sejtette, hogy ez nem jó jel.