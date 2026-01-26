„Egy percre meghaltam a szülés után – ezt láttam és ezt éreztem”
Egy nő, akinek a szíve egy percre leállt a második gyermeke születése után, részletesen elmesélte, mit látott és mit érzett ebben az időszakban. A kétgyermekes édesanya rendkívül komplikált szülésen esett át második babájánál.
A szülésre egy gyermekkórházban került sor, mivel a babánál már a méhen belül bélelzáródást diagnosztizáltak, ami miatt közvetlenül a világra jövetele után műtétre volt szükség. Hannah-nál emellett méhen belüli növekedési elmaradást is megállapítottak, ami azt jelenti, hogy a magzat lassabban fejlődik az átlagosnál. Mindkét terhességét érintette ez az állapot: első fia mindössze 2,2 kilogrammal, második gyermeke pedig 2,5 kilogrammal született.
A problémák azonban csak a szülés után kezdődtek igazán
„Hajnali 1:33-kor indult be a szülés, és akkor még minden rendben volt. Normálisan véreztem, járkáltam, mintha semmi gond nem lenne. Körülbelül tíz órával később kezdődött a baj” – mesélte.
Délelőtt a koraszülött intenzív osztályon volt a babájával, amikor erős görcsöket érzett. A mosdóban nagy véralvadékokat tapasztalt, ami megijesztette, mert mindenhol figyelmeztetések voltak kiírva arra, hogy tojásnál nagyobb alvadék esetén azonnal szólni kell az orvosnak.
Értesítette az egyik nővért, aki megvizsgálta, majd visszakísérte a babához. Nem sokkal később azonban Hannah minden addiginál erősebb fájdalmat érzett – írja a Mirror.
Olyan volt, mint semmi más életemben – rosszabb, mint a vajúdás.
Megkérte a férjét, hogy azonnal vegye el tőle a babát, mert érezte, hogy nagy baj van. Az ultrahangvizsgálat során az orvosok úgy vélték, hogy méhlepény-maradvány maradhatott a méhében, amit el kellett távolítani. A beavatkozást másodszor is meg kellett ismételni, mivel Hannah továbbra is elviselhetetlen fájdalmakat érzett.
Rövid idő múlva újra erősen vérezni kezdett. Jelezte a nővéreknek, hogy „valami nagyon nincs rendben”. Ekkor hirtelen mintegy húsz ember rohant be a kórterembe, és minden elmosódott körülötte.
Vannak képek, amik teljesen tiszták, mások meg homályosak. A férjem mellettem állt, majd hirtelen elvitték mellőlem. Nem értettem, mi történik.
Elmondása szerint az ágyon fekve a szoba másik felében lévő vizes palackját nézte, és arra gondolt, mennyire szomjas. Ekkor már sejtette, hogy ez nem jó jel.
„Fogalmam sem volt, orvosilag mi történik velem. Mindenki körülöttem volt, új infúziót kaptam, teljes káosz uralkodott. Hallottam, ahogy az orvosom azt mondja: készítsék elő a műtőt. Akkor arra gondoltam, hogy elveszik a méhemet – és ebben a pillanatban meghaltam.”
Hannah szerint nem látta saját magát, de a szobát felülről érzékelte. Ezután egy vakító fehér fény jelent meg.
Olyan volt, mintha egy vonat robogott volna felém, és kilökött volna az ismeretlenbe.
Azt mondja, rendkívüli békét érzett, ugyanakkor mély szomorúságot is, mert tudta, hogy soha többé nem láthatja a gyermekeit.
Ez borzasztó volt, mégis valahogy elfogadtam. Úgy éreztem, nincs mit tennem ellene.
Körülbelül egy percig volt klinikailag halott. Állítása szerint olyan volt, mintha egy isteni erejű ütés visszalökte volna a testébe. Magához tért, és hányni kezdett. Amikor felébredt, egy aneszteziológus kezét szorította, akit először a férjének hitt. Az orvos nyugtatta, hogy minden rendben lesz. Később Hannah több vérátömlesztést is kapott, ám azt mondja, az orvosok nem tudták pontosan megmagyarázni, miért történt mindez.
Bár mindig is szeretett volna harmadik gyermeket, ma már retteg attól, hogy egy újabb terhesség az életébe kerülhet.
