Csodával köszöntötte a kis Sophie az új évet – életében először elindult és jár!
Kolaric Ivanka Horvátországból jár rendszeresen Magyarországra, mert sehol máshol nem talált olyan hatékony terápiát súlyosan sérült kislányának, mint a solymári Borsóházban, ahol az ötéves Sophie idén mindenkit meglepett: megtette élete első önálló lépéseit. Mutatjuk Sophie első lépéseit!
Sophie koraszülöttként jött a világra, három hónappal korábban, mint kellett volna. A születés során elszenvedett agyi sérülés, az úgynevezett PVL okozza mozgásbeli nehézségeit. Amint a diagnózis kiderült, az édesanya nem tétlenkedett: Vojta-terápiát és számos más kezelési módszert próbáltak ki, ám sajnos egyik sem hozott számottevő javulást. Mígnem meg nem találták a Borsóházat, azt az intenzív terápiát amely elindította a kis Sophie járását! Mutatjuk az újévi csodát, Sophie első lépéseit!
"A csodára nem várni kell, a csodáért tenni kell" – Sophie első lépései
A horvát Ivanka Kolalic többedik alkalommal utazott Horvátországból Magyarországra, hogy a nagybeteg Sophiát Solymáron, a Borsóházban fejlesszék tovább. Ez az intézmény az egyetlen, ahol látványos javulást tapasztaltak. Ivanka elmesélte, kislánya javulásáért minden követ megmozgat.
Azt mondták, nincs megoldás, Sophie soha nem lesz olyan mint a többi gyerek, de ezt én nem tudtam elfogadni. Kutatni kezdtem. Így találtam rá egy amerikai eredetű, intenzív terápiás módszerre,azonban a legközelebbi hely, ahol ezt a kezelést elérhettük: Magyarország. És valóban a valódi, kézzelfogható fejlődést a solymári Borsóházban tapasztaltuk meg: itt történt meg az, amire olyan régóta vártunk – Sophie először állt lábra. Akkor elsírtam magam. Azóta mindent megteszek azért, hogy Sophie minél több alkalommal részt vehessen ezen a különleges terápián.
– meséli lapunknak Ivanka Kolalic a súlyos oxigénhiányos Sophie anyukája.
A kislány anyukája Ivanka ereje és elszántsága egészen rendkívüli. Nemcsak hogy feladta jól fizető állását, hanem saját webfejlesztő céget alapított, hogy otthonról dolgozhasson, és minden percét kislányával tölthesse – Sophiával, aki számára „minden gyöngyszeme”. De itt nem állt meg. Létrehozott egy digitális mesekönyvet, amely Sophie történetét meséli el. A könyv megvásárlásából befolyt bevétel teljes egészében a magyarországi terápiák finanszírozását szolgálja. Az idei út költségeit is a saját könyve eladásából teremtette elő, mert ahogy ő mondja:
A csodára nem várni kell – a csodáért cselekedni kell. Minden édesanyának azt üzenem: ne törődjenek bele abba, hogy a gyermekük beteg. Tegyenek meg érte mindent, mert ha az ember valamit igazán, tiszta szívből szeretne, akkor képes megteremteni az utat hozzá. És amikor valóban hiszünk benne, a korábban zárt ajtók is megnyílnak a jó szándék előtt. Így támogatják ma az emberek Sophiát is a könyvünk megvásárlásával. Nem pusztán adományt kérünk – adunk is cserébe valamit: egy történetet. A mi történetünket a gyógyulásról, a küzdelemről és arról, hogy ha valamit őszintén, teljes szívből akarunk, akkor minden út megnyílik előttünk.
– mondja Ivanka a világ összes poztitivitásával.
És valóban az idei újév minden eddigit felülírt. A hóesés közepette a kislány nemcsak felállt, hanem megtette élete első lépéseit is. Mintha maga az új esztendő hozta volna el azt a csodát, amelyért a család annyi időn át küzdött.
Sophie értelme teljesen ép és gyönyörű, mosolygós kislány. Őszinte szívemből büszke vagyok rá, és arra az útra amit nap mint nap megtesz. Én fogom a kezét, és együtt tudom, minden akadályt képesek vagyunk legyőzni.
– zárja gondolatait Sophie édesanyja aki soha nem adja fel a harcot kislánya egészségéért.
Ennek a hitnek és küzdelemnek köszönhető, hogy Sophie ma már nemcsak áll – hanem jár is egy keveset.
