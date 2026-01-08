RETRO RÁDIÓ

Kihagyhatatlan: ebben a francia kisvárosban ingyen síelhetsz, ha téli kirándulásra vágysz

Ha unod a magyar hétköznapokat, akkor irány a francia Alpok!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.08. 16:15
Módosítva: 2026.01.08. 17:07
síelés Alpokban sípálya

A francia Alpok egyik apró üdülőhelye különleges ajánlatot tett a téli turistáknak. A Saint-Colomban-des-Villards nevű kisvárosban ingyen lehet síelni minden kikapcsolódásra vágyó és a síelés szerelmese számára.

Ingyen síelhetsz az Alpokban, ha ezt a kisvárost választod
Ha hangulatos síelésre vágysz a családdal, látogass el a francia kisvárosba    
Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

Ingyen síelhetsz az Alpokban, ha ezt a kisvárost választod

Saint-Colomban-des-Villards rendkívül egyedi ajánlatot tett az utazók számára. A síelés sokszor drága sport, a felszerelés és a pálya egy vagyonba kerülhet, ezért a hegyoldalban található kisváros megspórolja a turistáknak a síelés díját. 

A Savoie régióban, 1100 méteres magasságban fekvő falu idén télen nem árul síbérletet, a pályák egy része mindenki számára díjmentesen használható, ingyen lehet síelni. A döntés nem turisztikai bravúr, inkább kényszerű, mégis figyelemre méltó megoldás.

A francia Alpokban fekvő kis üdülőtelep csaknem huszonöt éve veszteségesen üzemelteti sípályáit. 2025-re az éves működési hiány önmagában elérte az egymillió eurót – mintegy 390 millió forintot –, ami egy ilyen méretű település számára csődöt jelenthet. A helyzetet tovább súlyosbította a kiszámíthatatlan hóhelyzet, valamint a környék legnagyobb sírégiójának, a Les Sybelles-nek a bezárása.

A döntéshozók végül nem a teljes felszámolás mellett döntöttek, hanem egy drasztikus visszafejlesztés mellett. A település megtart egy kisméretű síterületet: két csákányos felvonót és egy, kifejezetten gyerekek számára kialakított szállítószalagot. Így egy kedvező alternatívát kínál majd. Ez a kezdőknek és a kisgyerekes családoknak tökéletes lehetőséget biztosít.

A számok is a döntést igazolták. A jegyértékesítés működtetése egy szezonra 36 ezer–41 ezer euróba, vagyis 14-16 millió forintba került volna, miközben a kezdőknek szóló síbérletekből legfeljebb 18 ezer euró, tehát 7 millió forintnyi bevétel volt várható vagyis olcsóbb lett nem kérni érte pénzt. Így a teljes szezon költsége 150 ezer és 200 ezer euró (58–78 millió forint) között marad, ami töredéke a korábbi évek terheinek.

Saint-Colomban-des-Villards ideális választás gyerekes családoknak, kezdő síelőknek, vagy mindazoknak, akik szeretnék kipróbálni a síelést anélkül, hogy már az első nap komoly kiadásokba vernék magukat.

A kísérlet eredményét a szezon végén értékelik, és tavasszal döntenek a folytatásról. Egy biztos, idén télen a francia Alpokban valóban ingyen lehet síelni, de ez nem akció, hanem túlélési stratégia, amelyből talán más hegyvidéki falvak is tanulnak majd.

Saint-Colomban-des-Villards nem csak a síelésről szól: hómentes időszakban múzeum, évszázados kápolnák és a helyi templom kínálnak kulturális látnivalókat, míg a környező erdők és hegyek egész évben ideálisak sétákra és túrákra – olvasható a Bors cikkében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu