Kihagyhatatlan: ebben a francia kisvárosban ingyen síelhetsz, ha téli kirándulásra vágysz

A francia Alpok egyik apró üdülőhelye különleges ajánlatot tett a téli turistáknak. A Saint-Colomban-des-Villards nevű kisvárosban ingyen lehet síelni minden kikapcsolódásra vágyó és a síelés szerelmese számára.

Ha hangulatos síelésre vágysz a családdal, látogass el a francia kisvárosba

Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

Ingyen síelhetsz az Alpokban, ha ezt a kisvárost választod

Saint-Colomban-des-Villards rendkívül egyedi ajánlatot tett az utazók számára. A síelés sokszor drága sport, a felszerelés és a pálya egy vagyonba kerülhet, ezért a hegyoldalban található kisváros megspórolja a turistáknak a síelés díját.

A Savoie régióban, 1100 méteres magasságban fekvő falu idén télen nem árul síbérletet, a pályák egy része mindenki számára díjmentesen használható, ingyen lehet síelni. A döntés nem turisztikai bravúr, inkább kényszerű, mégis figyelemre méltó megoldás.

A francia Alpokban fekvő kis üdülőtelep csaknem huszonöt éve veszteségesen üzemelteti sípályáit. 2025-re az éves működési hiány önmagában elérte az egymillió eurót – mintegy 390 millió forintot –, ami egy ilyen méretű település számára csődöt jelenthet. A helyzetet tovább súlyosbította a kiszámíthatatlan hóhelyzet, valamint a környék legnagyobb sírégiójának, a Les Sybelles-nek a bezárása.

A döntéshozók végül nem a teljes felszámolás mellett döntöttek, hanem egy drasztikus visszafejlesztés mellett. A település megtart egy kisméretű síterületet: két csákányos felvonót és egy, kifejezetten gyerekek számára kialakított szállítószalagot. Így egy kedvező alternatívát kínál majd. Ez a kezdőknek és a kisgyerekes családoknak tökéletes lehetőséget biztosít.

A számok is a döntést igazolták. A jegyértékesítés működtetése egy szezonra 36 ezer–41 ezer euróba, vagyis 14-16 millió forintba került volna, miközben a kezdőknek szóló síbérletekből legfeljebb 18 ezer euró, tehát 7 millió forintnyi bevétel volt várható vagyis olcsóbb lett nem kérni érte pénzt. Így a teljes szezon költsége 150 ezer és 200 ezer euró (58–78 millió forint) között marad, ami töredéke a korábbi évek terheinek.

Saint-Colomban-des-Villards ideális választás gyerekes családoknak, kezdő síelőknek, vagy mindazoknak, akik szeretnék kipróbálni a síelést anélkül, hogy már az első nap komoly kiadásokba vernék magukat.