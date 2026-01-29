Elaludt édesanyja vállán a repülőn, majd sosem ébredt fel

Jelentések szerint egy amerikai ügyvédnő meghalt a repülőn, miután elszundított édesanyja vállán egy Minnesotából az Egyesült Királyságba tartó Delta járaton.

Repülőn vesztette életét egy ügyvédnő Fotó: freepik.com / Illusztráció

Repülőn halt meg az ügyvédnő, édesanyja vállán

A nyugat-londoni halottkém bíróság a héten meghallgatta, hogy a 44 éves minnesotai ügyvéd, Rachel Green 2025. április 30-án a Londonba tartó épen utazott, hogy kutatásokat végezzen a regényéhez, amikor elaludt édesanyja vállán, majd sosem ébredt fel többé.

A hírügynökségek beszámolói szerint a személyzet megpróbálta felébreszteni Rachelt és orvost is kértek, de az újraélesztési kísérletek ellenére sem tudták megmenteni az életét. Rachel szervezetében vényköteles gyógyszerek keveréke volt, többek között számos antidepresszáns, melatonin, kannabionidok és alacsony koncentrációjú alkohol - hangzott el a New York Post szerint a bírósági meghallgatáson.

Ez a hölgy egyszerűen elhunyt a repülőút során. Kutatómunkát végezni érkezett az országunkba, és egy ideig az édesanyjánál szállt volna meg

- mondta Lydia Brown, főhalottkém a tárgyalóteremben. „Ehelyett le sem tudott szállni a gépről anélkül, hogy édesanyja és testvére ne maradt volna gyászban. Szegény Rachel sosem [fejezte be] azt a könyvet. Bárcsak másként lenne, de nem így van” - tette hozzá.

Dr. Alan Bates patológus szerint Rachel szíve normális volt, leszámítva egy veleszületett szívbetegséget. Rachel Green nővére, Roxanne Carney, megkérdőjelezte a felírt gyógyszerek mennyiségét, és hozzátette, hogy a testvérének volt egy rendellenes eredményt mutató szívvizsgálata, mégsem irányították tovább másik orvoshoz.

Miért kellett ezt a kúrát követnie? Miért írják fel a gyógyszereknek ezt a kombinációját?

- tanakodott.

Nővérét a leghihetetlenebb és legönzetlenebb emberként jellemezte, aki élt ezen a világon.