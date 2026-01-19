RETRO RÁDIÓ

Nekik már csak néhány óráig igényelhető az 1 milliós otthontámogatás!

A közszolgálatban dolgozóknak elérhető egy új, lakhatást segítő lehetőség január 1-től. A nettó 1 millió forintos vissza nem térítendő otthontámogatás igénylésének határideje bizonyos esetekben azonban január 20-án le is jár!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.19. 15:45
otthontámogatás közalkalmazott határidő

Az évi nettó 1 millió forintos otthontámogatás meglévő lakáshitel törlesztésére vagy új lakáshitel önerejéhez, törlesztőjéhez használható fel, igényelni azonban már csak néhány óráig lehet, de nem mindenkinek. Mutatjuk, kiknek érdemes sietni a papírok leadásával!

otthontámogatás, ingatlan, kulcs
A januártól elérhető 1 milliós otthontámogatást van, akik már csak január 20-ig igényelhetik (Fotó: Connect Images via AFP / AFP)

Mi is ez az új, 1 milliós otthontámogatás?

Ez az új, 2026. január elsejével indult otthonteremtési program kifejezetten azoknak szól, akik nap mint nap értünk dolgoznak: az orvosoknak, ápolóknak, tanároknak, rendőröknek, katonáknak és más köztisztviselőknek. A támogatás összege évente nettó egymillió forint lehet, amit felhasználhatnak a jogosultak lakáshitel törlesztésére vagy egy új hitel önerejének kifizetésére is.

Kik igényelhetik ezt az otthontámogatást?

A támogatást azok jogosultak igénybe venni, akik

  • törzskönyvi jogi személynél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak (pl. a szerződéses katonák),
  • felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatot ellátó intézménynél munkaviszonnyal dolgoznak (egyházi fenntartású intézményeknél is),
  • nevelőszülők,
  • közfoglalkoztatottak,
  • háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok és az őket segítő egészségügyi szakdolgozók,
  • a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dolgozói,
  • a polgármester, a közgyűlés, valamint a képviselő-testület tagjai,
  • a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, illetve annak kutatóközpontjának vagy kutatóintézetének a dolgozói.

Meddig lehet igényelni az 1 milliós támogatást?

Azoknak a dolgozóknak, akik igénybe vehetik a támogatást, a munkáltatójuk 2025. december 20-ig tájékoztatást kellett, hogy küldjön erről. (Aki bizonytalan abban, jár-e neki a támogatás, az a Magyar Államkincstár weboldalán a munkáltatója adószámának vagy nevének megadásával megnézheti.) A támogatás azonban nem jár automatikusan, az erre irányuló kérelmet a munkáltatóhoz kell benyújtani, méghozzá bizonyos esetekben január 20-ig:

  • azok, akik 2026. január 1-jét megelőzően kötöttek lakáskölcsön-szerződést és ennek törlesztésére költenék a támogatást, azoknak az igénybejelentést legkésőbb 2026. január 20. napjáig kell megtenni,
  • akik pedig 2026. január 1-jén vagy azt követően vesznek fel hitelt, a szerződés létrejöttét követően folyamatosan bejelenthetik a támogatás iránti igényüket – olvasható az államkincstár weboldalán.

Mikor kapják meg a jogosultak a támogatást?

Akik 2026. január 20-ig igénylik, azok egy összegben, 2026. február 27-ig kapják meg a pénzt. Későbbi igénylés esetén – hiteltörlesztés célra – havonta egyenlő részletekben utalják majd a támogatást, 83.333 Ft összegben, legkorábban az esedékesség napján, legkésőbb az azt követő hónap tizedikéig. Aki pedig önerőként használná fel a támogatást, ugyancsak egy összegben kapja meg a pénzt a munkáltatójától, az államkincstári folyósítást követő 15 napon belül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu