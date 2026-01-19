Nekik már csak néhány óráig igényelhető az 1 milliós otthontámogatás!

Az évi nettó 1 millió forintos otthontámogatás meglévő lakáshitel törlesztésére vagy új lakáshitel önerejéhez, törlesztőjéhez használható fel, igényelni azonban már csak néhány óráig lehet, de nem mindenkinek. Mutatjuk, kiknek érdemes sietni a papírok leadásával!

A januártól elérhető 1 milliós otthontámogatást van, akik már csak január 20-ig igényelhetik (Fotó: Connect Images via AFP / AFP)

Mi is ez az új, 1 milliós otthontámogatás?

Ez az új, 2026. január elsejével indult otthonteremtési program kifejezetten azoknak szól, akik nap mint nap értünk dolgoznak: az orvosoknak, ápolóknak, tanároknak, rendőröknek, katonáknak és más köztisztviselőknek. A támogatás összege évente nettó egymillió forint lehet, amit felhasználhatnak a jogosultak lakáshitel törlesztésére vagy egy új hitel önerejének kifizetésére is.

Kik igényelhetik ezt az otthontámogatást?

A támogatást azok jogosultak igénybe venni, akik

törzskönyvi jogi személynél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak (pl. a szerződéses katonák),

felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatot ellátó intézménynél munkaviszonnyal dolgoznak (egyházi fenntartású intézményeknél is),

nevelőszülők,

közfoglalkoztatottak,

háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok és az őket segítő egészségügyi szakdolgozók,

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dolgozói,

a polgármester, a közgyűlés, valamint a képviselő-testület tagjai,

a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, illetve annak kutatóközpontjának vagy kutatóintézetének a dolgozói.

Meddig lehet igényelni az 1 milliós támogatást?

Azoknak a dolgozóknak, akik igénybe vehetik a támogatást, a munkáltatójuk 2025. december 20-ig tájékoztatást kellett, hogy küldjön erről. (Aki bizonytalan abban, jár-e neki a támogatás, az a Magyar Államkincstár weboldalán a munkáltatója adószámának vagy nevének megadásával megnézheti.) A támogatás azonban nem jár automatikusan, az erre irányuló kérelmet a munkáltatóhoz kell benyújtani, méghozzá bizonyos esetekben január 20-ig:

azok, akik 2026. január 1-jét megelőzően kötöttek lakáskölcsön-szerződést és ennek törlesztésére költenék a támogatást, azoknak az igénybejelentést legkésőbb 2026. január 20. napjáig kell megtenni,

akik pedig 2026. január 1-jén vagy azt követően vesznek fel hitelt, a szerződés létrejöttét követően folyamatosan bejelenthetik a támogatás iránti igényüket – olvasható az államkincstár weboldalán.

Mikor kapják meg a jogosultak a támogatást?

Akik 2026. január 20-ig igénylik, azok egy összegben, 2026. február 27-ig kapják meg a pénzt. Későbbi igénylés esetén – hiteltörlesztés célra – havonta egyenlő részletekben utalják majd a támogatást, 83.333 Ft összegben, legkorábban az esedékesség napján, legkésőbb az azt követő hónap tizedikéig. Aki pedig önerőként használná fel a támogatást, ugyancsak egy összegben kapja meg a pénzt a munkáltatójától, az államkincstári folyósítást követő 15 napon belül.