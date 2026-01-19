Nekik már csak néhány óráig igényelhető az 1 milliós otthontámogatás!
A közszolgálatban dolgozóknak elérhető egy új, lakhatást segítő lehetőség január 1-től. A nettó 1 millió forintos vissza nem térítendő otthontámogatás igénylésének határideje bizonyos esetekben azonban január 20-án le is jár!
Az évi nettó 1 millió forintos otthontámogatás meglévő lakáshitel törlesztésére vagy új lakáshitel önerejéhez, törlesztőjéhez használható fel, igényelni azonban már csak néhány óráig lehet, de nem mindenkinek. Mutatjuk, kiknek érdemes sietni a papírok leadásával!
Mi is ez az új, 1 milliós otthontámogatás?
Ez az új, 2026. január elsejével indult otthonteremtési program kifejezetten azoknak szól, akik nap mint nap értünk dolgoznak: az orvosoknak, ápolóknak, tanároknak, rendőröknek, katonáknak és más köztisztviselőknek. A támogatás összege évente nettó egymillió forint lehet, amit felhasználhatnak a jogosultak lakáshitel törlesztésére vagy egy új hitel önerejének kifizetésére is.
Kik igényelhetik ezt az otthontámogatást?
A támogatást azok jogosultak igénybe venni, akik
- törzskönyvi jogi személynél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak (pl. a szerződéses katonák),
- felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatot ellátó intézménynél munkaviszonnyal dolgoznak (egyházi fenntartású intézményeknél is),
- nevelőszülők,
- közfoglalkoztatottak,
- háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok és az őket segítő egészségügyi szakdolgozók,
- a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dolgozói,
- a polgármester, a közgyűlés, valamint a képviselő-testület tagjai,
- a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, illetve annak kutatóközpontjának vagy kutatóintézetének a dolgozói.
Meddig lehet igényelni az 1 milliós támogatást?
Azoknak a dolgozóknak, akik igénybe vehetik a támogatást, a munkáltatójuk 2025. december 20-ig tájékoztatást kellett, hogy küldjön erről. (Aki bizonytalan abban, jár-e neki a támogatás, az a Magyar Államkincstár weboldalán a munkáltatója adószámának vagy nevének megadásával megnézheti.) A támogatás azonban nem jár automatikusan, az erre irányuló kérelmet a munkáltatóhoz kell benyújtani, méghozzá bizonyos esetekben január 20-ig:
- azok, akik 2026. január 1-jét megelőzően kötöttek lakáskölcsön-szerződést és ennek törlesztésére költenék a támogatást, azoknak az igénybejelentést legkésőbb 2026. január 20. napjáig kell megtenni,
- akik pedig 2026. január 1-jén vagy azt követően vesznek fel hitelt, a szerződés létrejöttét követően folyamatosan bejelenthetik a támogatás iránti igényüket – olvasható az államkincstár weboldalán.
Mikor kapják meg a jogosultak a támogatást?
Akik 2026. január 20-ig igénylik, azok egy összegben, 2026. február 27-ig kapják meg a pénzt. Későbbi igénylés esetén – hiteltörlesztés célra – havonta egyenlő részletekben utalják majd a támogatást, 83.333 Ft összegben, legkorábban az esedékesség napján, legkésőbb az azt követő hónap tizedikéig. Aki pedig önerőként használná fel a támogatást, ugyancsak egy összegben kapja meg a pénzt a munkáltatójától, az államkincstári folyósítást követő 15 napon belül.
