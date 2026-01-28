RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk

A miniszterelnök kijelentette, ebben nincs kompromisszum.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 17:25
Orbán Viktor egy friss bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán. Ebben fotókat mutatott a szerdai kormányülésről, de a posztjában egy fontos dologra hívta fel a figyelmet.

Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: a kormány a rezsicsökkentés kiterjesztésén dolgozik

A miniszterelnök közölte, hogy amíg a kormány a rezsicsökkentés kiterjesztésén dolgozik, addig Brüsszel eltörölné azt.

Miközben a kormány a rezsicsökkentés kiterjesztésén dolgozik, Brüsszel eltörölné a rezsicsökkentést, és kitiltaná az orosz gázt Magyarországról. A rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk, ebben nincs kompromisszum!

- írja a bejegyzésében Orbán Viktor.

 

