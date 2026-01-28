Orbán Viktor: A rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk
A miniszterelnök kijelentette, ebben nincs kompromisszum.
Orbán Viktor egy friss bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán. Ebben fotókat mutatott a szerdai kormányülésről, de a posztjában egy fontos dologra hívta fel a figyelmet.
Orbán Viktor: a kormány a rezsicsökkentés kiterjesztésén dolgozik
A miniszterelnök közölte, hogy amíg a kormány a rezsicsökkentés kiterjesztésén dolgozik, addig Brüsszel eltörölné azt.
Miközben a kormány a rezsicsökkentés kiterjesztésén dolgozik, Brüsszel eltörölné a rezsicsökkentést, és kitiltaná az orosz gázt Magyarországról. A rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk, ebben nincs kompromisszum!
- írja a bejegyzésében Orbán Viktor.
