Mint az ismert, Ursula von der Leyennel szemben korábban bizalmatlansági indítványt nyújtott be a Patrióta-frakció az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás miatt. 165-en támogatták Von der Leyen menesztését. Magyar Péter korábban bejelentette, hogy nem vesznek részt a szavazáson, ezzel a döntésével a Tisza Brüsszel mellé állt a magyar gazdákkal szemben.

Orbán Viktor: Magyarország sorsa volt a tét, és a Tisza párt be sem ment szavazni

Magyar Péterék döntésére Orbán Viktor most ismét reagált a közösségi oldalán. A kormányfő szerint a szavazáson Magyarország sorsa volt a tét, de a Tisza párt be se ment szavazni, majd hozzátette Nekik Brüsszel az első!

Üres székek, üres ígéretek. Magyarország sorsa volt a tét, és a Tisza párt be sem ment szavazni. Nekik Brüsszel az első!

- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett posztjában.