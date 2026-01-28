RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Magyarország sorsa volt a tét, és a Tisza párt be sem ment szavazni

Fontos dologra mutatott rá a kormányfő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 14:36
Orbán Viktor Ursula von der Leyen Magyar Péter Tisza Párt Brüsszel

Mint az ismert, Ursula von der Leyennel szemben korábban bizalmatlansági indítványt nyújtott be a Patrióta-frakció az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás miatt. 165-en támogatták Von der Leyen menesztését. Magyar Péter korábban bejelentette, hogy nem vesznek részt a szavazáson, ezzel a döntésével a Tisza Brüsszel mellé állt a magyar gazdákkal szemben.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: Magyarország sorsa volt a tét, és a Tisza párt be sem ment szavazni

Magyar Péterék döntésére Orbán Viktor most ismét reagált a közösségi oldalán. A kormányfő szerint a szavazáson Magyarország sorsa volt a tét, de a Tisza párt be se ment szavazni, majd hozzátette Nekik Brüsszel az első!

Üres székek, üres ígéretek. Magyarország sorsa volt a tét, és a Tisza párt be sem ment szavazni. Nekik Brüsszel az első!

- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett posztjában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu