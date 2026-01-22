RETRO RÁDIÓ

Döntött az EP Ursula Von der Leyen sorsáról, a Tisza Brüsszel pártján

Ursula von der Leyennel szemben bizalmatlansági indítványt nyújtott be a Patrióta-frakció az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás miatt. Az Európai Parlament csütörtökön délben hozott ítéletet az Európai Bizottság elnökének ügyében. A Tisza ma Brüsszel mellé állt a magyar gazdákkal szemben. Az EP nem támogatta a Von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványt. A javaslatot 165 képviselő támogatta, 390-en ellene szavaztak, 10-en tartózkodtak. A bizalmatlansági indítványt a Patrióták Európáért frakció, amelynek a fideszes képviselők is tagjai, nyújtotta be, mert kifogásolta az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás aláírását.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.22. 13:58
döntés Ursula von der Leyen Tisza Párt bizalmatlansági szavazás

A Patrióta-frakció bizalmatlansági indítványt kezdeményezett Ursula von der Leyennel szemben az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi egyezmény kapcsán. A szavazás értelmében a posztján maradhat az EB botrányt botrányra halmozó elnöke. 165-en támogatták Von der Leyen menesztését. Magyar Péter korábban bejelentette, hogy nem vesznek részt a szavazáson, ezzel a döntésével a Tisza ma Brüsszel mellé állt a magyar gazdákkal szemben. Az Európai Parlament eljárási szabályzata értelmében a bizottság elleni bizalmatlansági indítvány benyújtásához a képviselők egytizedének – jelenleg legalább 72 EP-képviselőnek – a támogatása szükséges. Az indítvány elfogadásához a leadott szavazatok kétharmados többsége, valamint az EP teljes létszámának többsége lett volna szükséges - írja a Magyar Nemzet.

VON DER LEYEN, Ursula
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Ronald Wittek

Hetek óta nagyszabású gazdatüntetések zajlanak Európa több országában az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-államok közötti kereskedelmi megállapodás miatt.

Szakmai szervezetek szerint az egyezmény olcsó agrártermékek tömeges beáramlásához vezethet, ami veszélyeztetné az európai gazdák megélhetését. A tiltakozók úgy vélik, hogy a gabona mellett hús- és más mezőgazdasági termékek is eláraszthatják a piacot, miközben az uniós termelőknek jóval szigorúbb környezetvédelmi és munkajogi szabályoknak kell megfelelniük.

A helyzetet tovább élezi, hogy Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság azelőtt írta alá a megállapodást, hogy azt az Európai Parlament jóváhagyta volna.

 

