Videóval üzent Orbán Viktor: Legyünk büszkék a hazánkra!

A kormányfő egyúttal neki is köszönetet mondott. Mutatjuk, hogy miért.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.25. 10:18
Orbán Viktor hazaszeretet lovasíjász kassai lajos

Orbán Viktor egy friss bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán. A miniszterelnök Kassai Lajos videóját osztotta meg. A lovasíjjász a felvételen többek között a hazaszeretetről, a párbeszéd fontosságáról, szülővárosa szépségeiről is beszél.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor is megosztotta Kassai Lajos videóját Fotó: NurPhoto via AFP

Orbán Viktor: Legyünk büszkék a hazánkra

A kormányfő a közösségi oldalán az alábbi szöveget fűzte Kassai Lajos videójához:

Legyünk büszkék a hazánkra. Köszönjük, Kassai Lajos!

 

