Videóval üzent Orbán Viktor: Legyünk büszkék a hazánkra!
A kormányfő egyúttal neki is köszönetet mondott. Mutatjuk, hogy miért.
Orbán Viktor egy friss bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán. A miniszterelnök Kassai Lajos videóját osztotta meg. A lovasíjjász a felvételen többek között a hazaszeretetről, a párbeszéd fontosságáról, szülővárosa szépségeiről is beszél.
Orbán Viktor: Legyünk büszkék a hazánkra
A kormányfő a közösségi oldalán az alábbi szöveget fűzte Kassai Lajos videójához:
Legyünk büszkék a hazánkra. Köszönjük, Kassai Lajos!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre